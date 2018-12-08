به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته متقاضیان ورود به پایه هفتم مدارس سمپاد یا همان استعدادهای درخشان سال پر فراز و نشیبی را طی کردند. از زمانی که مصوبه «حذف آزمون های زائد در پایه ابتدایی» از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد، آنچه بیش از همه از این مصوبه متاثر شد، مدارس سمپاد بود به طوریکه به مرور حذف مدارس سمپاد پایه اول متوسطه در دستور کار قرار گرفت اما در نهایت و در حالیکه تا دقایق آخر دانش آموزان پایه ششمی که ماه ها بود خود را برای این آزمون آماده می کردند و حالا دچار چالش های فراوانی شده بودند، این مصوبه به امضای رئیس جمهور نرسید و اجرایی نشد.

اما در نهایت دود این تصمیم دیرهنگام به چشم دانش آموزان پایه ششم رفت و اعلام شد که به جای آزمون های همیشگی دانش آموزان متقاضی ورود به سمپاد قرار است با یک آزمون هوش سنجیده شوند و در نهایت نیز استفاده از آزمون هوش ریون که پایایی و اعتبار بسیار پایینی دارد محک سنجش و پذیرش دانش آموزان پایه هفتم سمپاد در سال تحصیلی جدید شد. به گفته فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش امسال با دو طیف دانش آموز در این پایه و در این مدارس رو به رو هستیم. یک طیف دانش آموزان واقعا تیزهوش و یک طیف دانش آموزانی که در این طیف قرار نمی گیرند و به این ترتیب چالش هایی که از سال گذشته آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

با شروع سال تحصیلی اما باز هم پایه ششمی های متقاضی ورود به مدارس سمپاد نگران هستند. حالا دیگر همان کلاس های کمک آموزشی و شبه کنکوری که وزیر آموزش و پرورش نگران آنهاست که به تعلیم و تربیت لطمه وارد کند، خود را به گونه ای دیگر با شرایط جدید هماهنگ کرده اند و دانش آموزان را برای شرایط متفاوت از آزمون هوش تا آزمون پیشرفت تحصیلی آماده می کنند. این در حالی است که همچنان مصوبه جدیدی در خصوص ادامه به کار یا حذف مدارس سمپاد در متوسطه اول ابلاغ نشده است.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اما در گفتگو با خبرنگار مهر این تاکید را دارد که توجه به استعدادهای درخشان با قوت بیشتری به کار خود در آموزش و پرورش ادامه می دهد و خبری از حذف مدارس سمپاد نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد بار دیگر بحث حذف مدارس سمپاد متوسطه اول به میان کشیده نشود، گفت: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم. اساسنامه سمپاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و دیگر کسی نمی تواند بر خلاف مصوبه عمل کند.

مخبر دزفولی همچنین درباره این موضوع که بحث نحوه سنجش دانش آموزان برای ورود به مدارس سمپاد نیز محل بحث است، بیان کرد: در این اساسنامه تمام ضوابط و قواعد مصوب شده است و هر آنچه در راستای توجه به استعدادهای برتر است نظام مند شده است و این نگرانی که یکی دو سال است در حوزه استعدادهای درخشان وجود داشته مرتفع شده است. در این اساسنامه همه موارد آموزشی و پژوهشی لازم پیش بینی شده است و به زودی با ابلاغ رئیس جمهور، آموزش و پرورش نیز بر اساس آن عمل خواهد کرد.

با گفته های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر می رسد کمی از ابهامات بود و نبود مدارس سمپاد متوسطه اول حداقل کاهش یافته است و حال باید منتظر ابلاغ رئیس جمهور ماند. توضیحات وزارت آموزش و پرورش، خصوصا درباره نحوه اجرای آزمون ورودی این مدارس و یا هر جایگزینی برای سنجش و پذیرش دانش آموزان در نظر گرفته شده است.