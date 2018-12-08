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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

مهد قرآن تهران برگزار می کند؛

آموزش تربیت مربی قرآن ویژه مقطع پیش دبستانی از اول دی ماه

آموزش تربیت مربی قرآن ویژه مقطع پیش دبستانی از اول دی ماه

دوره تربیت مربی قرآن ویژه مقطع پیش دبستانی با ارائه گواهینامه رسمی از سوی مؤسسه مهد قرآن از اول دی ماه سال جاری در محل دفتر مهد قرآن استان تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی تخصصی تربیت مربی قرآن ویژه مقطع پیش دبستانی با سرفصل دروس روانشناسی تربیتی و سلامت کودک ، کارگاه های مهارت روش تدریس مربی، تبیین برنامه قرآنی، انس محور  آموزه ها و پیام های قرآنی ، مهارت های زندگی ، مفاهیم دینی ، مناسبت ها، حفظ آیات و قصه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام ، شعر و سرود ، نمایش خلاق ، نقاشی ، کاردستی و فعالیت های علمی را شامل می شود .

بنابراین گزارش دوره تربیت مربی قرآنی ویژه مقطع پیش دبستانی از اواخر آذر ماه سال جاری به مدت ۸ هفته در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در مکان دفتر مرکزی مهد قرآن استان تهران به نشانی میدان خراسان کوچه مسجد مرحوم آیت ا... فومنی تشکیل می‌شود .

علاقه‌مندان جهت حضور و شرکت در این دوره آموزشی می توانند با شماره ۴-۳۳۵۲۳۱۰۳ تماس حاصل نمایند و یا به کانال تلگرام @mahdthehran مراجعه کنند .

یادآور می شود، در این دوره آموزشی تخصصی تخفیف ویژه برای حافظان قرآن کریم ارائه می شود.

شایان ذکر است، پس از پایان این دوره آموزشی، شرکت کنندگانی که در آزمون حدنصاب نمره را کسب کنند، گواهینامه رسمی از سوی مؤسسه مهد قرآن دریافت می کنند .

کد مطلب 4478941

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