به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در حاشیه این افتتاح با اشاره به اینکه بر اساس تقسیم بندی اتحادیه جهانی حفاظت مقررات خاصی بر پارک ملی حاکم است، گفت: ما در کشور بیش از ۲۰ پارک ملی داریم که این پارک های ملی ذخیره گاههایی هستند که ضمن استفاده اصولی این نسل باید برای آیندگان حفظ شوند.

وی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در این مناطق کفیل قانونی همه دستگاه‌هاست و هیچ گونه حق واگذاری ندارد و بهره برداری در این مناطق نیز باید اصولی و پایدار باشد تا بتوانیم این امانت الهی را به نسلهای بعد تحویل دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح پنجمین پاسگاه محیط بانی استان در سال ۹۷ بوده ایم، تصریح کرد: پارک ملی لار یک اکوسیستمی است که در بین ۲ استان مازندران و تهران قرار گرفته است و این پارک تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران است.

کلانتری با اشاره به اینکه منزلت پارک ملی لار در رده پارک ملی گلستان و پارک ملی دریاچه ارومیه است، بیان داشت: وجود چشم اندازهای زیبا و کم نظیر از قله دماوند، تامین آب شرب کلان شهر تهران که یکی از بهترین آب های باکیفیت تهران بوده و همچنین وجود مجموعه چشمه ها و رودهایی که حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعب آب را می تواند جمع آوری کند از جمله ویژگی های حائز اهمیت این منطقه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب از این منطقه به تهران منتقل می شود و از طریق وزارت نیرو طرح هایی برای انتقال بیشتر آب برای مصرف شرب کلان شهر تهران در حال پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه چالش های متعددی در پارک ملی لار وجود دارد، تصریح کرد: یکی از اصلی ترین چالش ها در این منطقه موضوع ساخت و سازهاست و اگر جلوی آن گرفته نشود و برخورد صورت نگیرد این منطقه نیز مانند بسیاری از مناطق دیگر دچار تخریب های غیرقابل جبران می شود.

وی افزود: موضوع دیگر تملک و توسعه اراضی کشاورزی در منطقه است که این موضوع نیز باید به طور جدی توسط محیط زیست و دستگاههای متولی پیگیری شود.

کلانتری با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهمترین چالش ها چرای بی رویه دام در پارک ملی لار است، موضوع تخلفات شکار و صید را نیز در این منطقه با اهمیت دانست و اظهار داشت: این منطقه زیستگاه یکی از بهترین گونه ماهی قزل آلای خال قرمز بوده و از سال ۱۳۳۶ رودخانه لار حفاظت شده است و این نشان از با ارزش بودن این پارک ملی بوده و حفظ و حراست از آن بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان با بیان اینکه شغل محیط بانی کار سختی است و محیط بانان عاشق این کار و دوستدار طبیعت بوده و این شغل با ارزش است، افزود: این پاسگاهها به همت همکاران ما در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در کوتاه ترین زمان احداث شده و امیدواریم بتوانیم از این امکانات به بهترین شکل در جهت حفاظت از محیط زیست منطقه بهره ببریم.

محسن شریعتی رئیس حوزه قضایی لواسانات نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات محیط زیست استان تهران در پارک ملی لار گفت: با توجه به اهمیت محیط زیست امکاناتی که در اختیار محیط زیست است اعم از نیروی انسانی و تجهیزات بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه پارک ملی لار که حدود ۷۰ هزار هکتار مساحت دارد وجود این تعداد پاسگاه محیط بانی قابل توجیه نیست، اظهار داشت: وجود چنین پاسگاههایی در این منطقه بسیار ضروری است و باید بیشتر از این تعداد پاسگاه محیط بانی و محیط بان جهت حفاظت از منطقه موجود احداث و بکار گرفته شود.

دانش آموز بخشدار لواسانات نیز با بیان اینکه حفاظت محیط زیست یکی از بخش های حاکمیتی است آمادگی هر نوع همکاری در این خصوص را اعلام و بر همکاری های فیمابین دستگاههای اجرایی تاکید کرد.

با افتتاح محیط بانی های جدید، تا پایان امسال شمار پاسگاه های محیط بانی در استان تهران به عدد ٣٤ افزایش خواهد یافت. محیطبانی کمردشت با ۱۶۰ متر مربع زیر بنا، در دو طبقه و از محل اعتبارات استانی احداث شده است.