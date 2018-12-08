اراده قطعی ایران، توسعه روابط صمیمانه در همه ابعاد با ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در این دیدار که در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه برگزار شد؛ با قدردانی از مواضع خوب رئیس جمهور و دولت ترکیه در برابر تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا علیه ایران، گفت: ایران قدردان اهتمام رئیس جمهور و دولت ترکیه برای گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران است و از آن استقبال می کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ایران علاقه مند است توافقات دو کشور در زمینه گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی و همکاری‌های بانکی سریع‌تر اجرایی شوند.

روحانی با استقبال از مواضع سازنده رئیس جمهور ترکیه درباره مسایل جهان اسلام، خاطر نشان کرد: نباید زیر بار تصمیمات نادرست و خلاف مصالح منطقه رفت. اقداماتی که دوستی و همکاری‌های کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس جمهور گفت: ایران، ترکیه و روسیه در نشست اخیر خود تصمیم گرفتند که در نشست‌های بعدی علاوه بر مسایل امنیتی منطقه، مسایل مربوط به همکاری‌های اقتصادی مشترک را نیز پیگیری کنند و این همکاری‌ها بین کشورهای منطقه در سال‌های اخیر ثمرات خوبی داشته است.

روحانی با بیان اینکه موضوع اجلاس روسای مجالس شش کشور برای همه کشورها و بویژه ایران و ترکیه بسیار مهم است، گفت: ایران و ترکیه سال‌هاست که با مشکل تروریسم مواجه هستند و هر زمان که همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم افزایش یافته موفقیت‌های آنها در عرصه مبارزه با این معضل بیشتر شده و در سال‌های اخیر دو کشور همکاری‌های خوبی در این زمینه در سطح منطقه داشته‌اند.

"بن علی ییلدریم" رئیس مجلس ترکیه نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط تهران – آنکارا بر پایه ریشه‌های تاریخی و پیوندهای فرهنگی استوار است، گفت: ترکیه تحت هر شرایطی روابط خود با ایران را ادامه خواهد داد و تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران نابجا بوده و مفید نیست.

وی افزود: موضوع تروریسم همواره برای ترکیه اهمیت داشته و دشمن مشترک کشورهایی چون ایران و ترکیه است و باید همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم افزایش یابد.

رئیس مجلس ترکیه با بیان اینکه ابتکار همکاری ایران، ‌ترکیه و روسیه برای مبارزه با تروریسم بسیار مهم و مفید بوده است، اظهار داشت: متأسفانه بیشتر اتفاقات تروریستی در کشورهای منطقه ما رخ می‌دهد و غربی‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم فقط شعار می‌دهند. مشکل تروریسم در منطقه صرفاً براساس راهکارهای منطقه‌ای باید حل و فصل شود و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای فقط مشکل را پیچیده‌تر می‌کند.

ییلدریم تأکید کرد: تجربه همکاری‌های چندجانبه در بین کشورهای منطقه بسیار ثمربخش بوده و ترکیه برای تحکیم و گسترش همکاری‌های چندجانبه با کشورهای منطقه اراده جدی دارد.