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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۹

سرپرست جدید شهرداری آبیک معرفی شد

سرپرست جدید شهرداری آبیک معرفی شد

قزوین- در جلسه شورای شهر آبیک، اعضای شورا با اکثریت آراء علیرضا منجم را به عنوان سرپرست جدید شهرداری آبیک انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری آبیک، به دلیل بازنشستگی و مشکلات جسمانی سرپرست شهرداری فعلی، اعضای شورای اسلامی شهر آبیک ضمن موافقت با استعفای وی، در جلسه امروز با اکثریت آراء علیرضا منجم را به عنوان سرپرست شهرداری آبیک انتخاب کردند.

علیرضا منجم که تاکنون به عنوان رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری آبیک و رئیس سازمان زیباسازی و روابط عمومی شهرداری آبیک مشغول به فعالیت بود از مدیران با سابقه و توانمند در استان قزوین است که در مسئولیت های مشاور شهردار و رئیس اداره روابط عمومی شهرداری قزوین، رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شورای شهر قزوین خدمت کرده است.

کد مطلب 4479649

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