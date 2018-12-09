گذر خواننده «آی نسیم سحری» به رادیو فرهنگ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن همایونفال در سال ۱۳۴۱ و در حالی که تنها ۱۰ سال داشت به عرصه موسیقی وارد شد و توانست در آزمون رادیو و تلویزیون ملی ایران قبول شود و در محضر بزرگان به آموزش موسیقی و آواز بپردازد.

همایونفال موسیقی را به صورت حرفه‌ای از سال ۱۳۵۸ آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۲۰ تصنیف و هفت آلبوم منتشر کرده است اما شهرت اصلی او به خاطر ۲ ترانه «کوچه‌ها» که بین مردم با عنوان «آی نسیم سحری» شناخته شده و دیگری «یک آسمان پرنده» است که به کرات در اوایل دهه هفتاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.

این خواننده پیشکسوت امروز یکشنبه ۱۸ آذر مهمان برنامه «سروش» خواهد بود و بخشی از آثارش در این برنامه پخش می شود.

ویژه برنامه «سروش» کاری از گروه ادب و هنر به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود. اجرای این برنامه به عهده مژگان ذوالفقارخانی و تهیه کننده این برنامه مریم قاسمی است.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز می توان شنید.