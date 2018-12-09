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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۱

گذر خواننده «آی نسیم سحری» به رادیو فرهنگ رسید

گذر خواننده «آی نسیم سحری» به رادیو فرهنگ رسید

حسن همایونفال خواننده پیشکسوت موسیقی امروز یکشنبه ۱۸ آذر مهمان برنامه «سروش» خواهد بود و بخشی از آثارش در این برنامه پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن همایونفال در سال ۱۳۴۱ و در حالی که تنها ۱۰ سال داشت به عرصه موسیقی وارد شد و توانست در آزمون رادیو و تلویزیون ملی ایران قبول شود و در محضر بزرگان به آموزش موسیقی و آواز بپردازد.

همایونفال موسیقی را به صورت حرفه‌ای از سال ۱۳۵۸ آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۲۰ تصنیف و هفت آلبوم منتشر کرده است اما شهرت اصلی او به خاطر ۲ ترانه «کوچه‌ها» که بین مردم با عنوان «آی نسیم سحری» شناخته شده و دیگری «یک آسمان پرنده» است که به کرات در اوایل دهه هفتاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.

این خواننده پیشکسوت امروز یکشنبه ۱۸ آذر مهمان برنامه «سروش» خواهد بود و بخشی از آثارش در این برنامه پخش می شود.

ویژه برنامه «سروش» کاری از گروه ادب و هنر به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود. اجرای این برنامه به عهده مژگان ذوالفقارخانی و تهیه کننده این برنامه مریم قاسمی است.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز می توان شنید.

کد مطلب 4479863
عطیه موذن

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