«نخبه کارت» مورد تایید بنیاد ملی نخبگان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، طی انتشار خبری مبنی بر صدور کارتی موسوم به «نخبه کارت» برای نخبگان و جامعه علمی کشور جهت ارائه خدمات رفاهی توسط یک موسسه خصوصی و غیر مرتبط با بنیاد در فضای مجازی، بنیاد ملی نخبگان اطلاعیه‌ای صادر و هرگونه ارتباط و حمایتی از این امر را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛

نظر به رسالت و ماموریت های بنیاد ملی نخبگان به عنوان تنها مرجع قانونی کشور در راستای شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان و مستعدان برتر و حمایت مادی و معنوی از ایشان در داخل و خارج از کشور، این بنیاد بر خود می داند با رصد اخبار و اتفاقات مرتبط با نظارت فعال در این راه از هرگونه سوءاستفاده غیرقانونی و خارج از نظارت نهادهای ذیربط و قانونی و امکان سوء استفاده احتمالی جلوگیری کند.



در همین راستا و در پی انتشار خبری مبنی بر صدور کارتی موسوم به «نخبه کارت» برای نخبگان و جامعه علمی کشور جهت ارائه خدمات رفاهی توسط یک موسسه خصوصی و غیر مرتبط با بنیاد در فضای مجازی، بنیاد اولا هر گونه ارتباط و حمایتی از این امر را تکذیب و اعلام می دارد این اقدام مورد تایید و حمایت بنیاد نبوده و علاوه بر توصیه به نخبگان و مستعدان برتر در عدم همکاری و مشارکت در این طرح، حق پیگیری قضایی و شکایت از موسسه مجری این طرح را محفوظ دانسته و اقدامات قضایی لازم در این زمینه را صورت خواهد داد.