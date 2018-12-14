به گزارش خبرنگار مهر، از ۱۰ روز گذشته خانه هنرمندان ایران میزبان رویداد مهمی در حوزه عکاسی بود که باعث شده در هر گالری شاهد بازدید تعداد زیادی از دانشجویان و عکاسان در بخش‌های مختلف باشیم.

اگر به گالری استاد ممیز سر بزنید عکس‌های متنوع با ابعاد مختلفی خواهید بود که هر یک به فرهنگ، موقعیت و شرایط جغرافیایی و حتی پوشش استان‌های کشور اشاره دارند. از تصویر چهره زن بختیاری تا کوه سیاه بوشکان، قلعه سب سیستان و بلوچستان و معدن نمک گرمسار همه عکس‌های دیدنی هستند که تصویری چشم‌نواز در معرفی ایران ارائه می‌کنند.

کمی آنطرف‌تر اما عکس‌هایی را به تماشا می‌ایستیم که دانشجویان گرفته‌ و در قالب همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» برای نخستین بار فرصت نمایش آثارشان را پیدا کرده‌اند. از نظر دانشجویانی که برای بازدید از گالری میرمیران به خانه هنرمندان آمده‌اند نمایش این آثار مایه دلگرمی و تشویقی برای دوستداران عکاسی است. در میان دانشجویان رشته آنچه را که می‌توان نظر مشترک معرفی کرد اثبات استعدادهایی است که به واسطه این نمایشگاه کشف شده است.

در گالری روبه‌رو، آثار انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی یکی از شلوغ‌ترین بخش‌های نمایشگاه است. در گالری پاییز ۵۲ تابلوی عکس به دیوار آویخته شده است که هر یک کار تبلیغاتی درباره زیورآلات، انواع خوراکی‌ها، هفت سین و... است. آنچه باعث جذب بیشتر این عکس‌ها در نگاه عکاسان و بازدیدکنندگان می‌شود ایده‌هایی است که در پس هر عکس نهفته است.

جدای از جذابیت‌های بصری که عکس‌ها با موضوعات مختلف برای بازدیدکنندگان به ارمغان می‌آورد، یکی دیگر از دستاوردهای همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» بار علمی و آموزشی آن است. در این دوره از همایش ۱۰۰ برنامه تدارک دیده شده بود که به طور تقریبی شامل روزانه ۱۰ نشست و کارگاه متنوع می‌شود. ‌آنچه در هر کارگاه به هنرجویان آموزش داده می‌شد اصول و نکات تخصصی است که هر عکاس باید در حین عکاسی در نظر داشته باشد.

آنچه از نظر استادان این حوزه مهم‌ترین خروجی و ماحصل همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» به شمار می‌رود، نکات آموزشی است که در محافل مختلف، نشست‌ها، کارگاه‌ها و حتی گپ و گفت‌های فعالان این حوزه منتقل می‌شود. ایجاد فضای تعامل و گفتگو درباره تکنیک‌های عکاسی و البته استقبال هنرجویان، عکاسان و دانشجویان عکاسی باعث شده تا این دوره همایش بیش از دوره‌های پیشین رونق پیدا کند. البته برخی از حاضران در نشست به‌روز بودن موارد آموزشی را یکی از مهم‌ترین عوامل در میزان علاقه‌مندی نسبت به حضور در نشست‌ها می‌دانند.

اگر تا پایان هفته جاری که این همایش در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد، به گالری‌های این پاتوق فرهنگی و هنرهای تجسمی سر زدید حتما از عکس‌های سینما و تئاتر نیز بازدید کنید. این آثار شامل تصاویری از بخش‌های مختلف نمایش‌های متعددی چون «کوکوی کبوتران حرم» افسانه ماهیان، «دولت ضعیفه» اصغر خلیلی، «بیوه‌های غمگین سالار جنگ» سید شهاب‌الدین حسین‌پور، مجلس ضربت زدن» محمد رحمانیان و «چل گیس» حسین جمالی است که یادآور هنر و حضور بازیگران درخشانی مثل گلاب آدینه، پانته‌آ بهرام و امیر جعفری بر صحنه تئاتر کشور است.

در این دوره همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» علاوه بر نمایش ۴۰۰ عکس با موضوعات مختلف در خانه هنرمندان ایران نشست‌های مفصلی هم در تالار استاد شهناز برگزار شد که ضمن اشاره به تاریخچه عکاسی در ایران، به اهمیت زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در تصاویر، موارد مهم در عکاسی از چهره‌ها و مکان‌ها هم می‌پردازد.

هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» ۱۴ آذرماه در خانه هنرمندان ایران، آغاز شد و جمعه ۲۳ آذر ماه به پایان می‌رسد.