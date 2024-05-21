بنیاد رودکی و تولید یک اثر موسیقایی ویژه برای «سید شهیدان خدمت»

محمداله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامه‌های بنیاد فرهنگی هنری رودکی برای گرامیداشت شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی و هیأت همراه توضیح داد: بنیاد رودکی در تدارک است با بهره مندی از ظرفیت شعر و موسیقی، قطعه‌ای در خور نام و مقام این شهدای خدمتگزار آماده کند و امیدوارم این پروژه نشان قدرشناسی جامعه هنری به خدمتگزاران انقلاب اسلامی باشد.

وی درباره دیگر اقدامات بنیاد فرهنگی هنری رودکی برای گرامیداشت شهدای سانحه بالگرد، بیان کرد: بنیاد فرهنگی هنری رودکی به عنوان خانه هنرمندان شریف ایران زمین، در غم شهادت شهدای خدمت و در رأس آنها رئیس جمهور محترم، متأثر و عزادار است. بنابراین طبیعی است که این غم، نمود بیرونی هم داشته باشد. به همین دلیل به همت همکاران بنیاد رودکی از آغازین ساعات اعلام خبر شهادت ایشان، مناسب سازی محیطی در محوطه بنیاد رودکی، پهنه رودکی و برج آزادی انجام و پرچم‌های منقش به نشان بنیاد رودکی از رنگ آبی به رنگ مشکی تغییر رنگ داد و نیمه افراشته شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برپایی موکب عزا و نصب بنرهای تسلیت در محوطه‌های در اختیار بنیاد رودکی از دیگر اقدامات صورت گرفته است. شب گذشته نیز در اقدامی مشترک با سازمان زیباسازی شهرداری تهران، برج نگاره (مپینگ) روی برج آزادی رأس ساعت ۹ شب انجام شد. این برج نگاره منقش به تصاویر رئیس جمهور محترم و شهدای سانحه اخیر بود و علاوه بر تصاویر ایشان، عبارات «شهید جمهور» و «سید شهیدان خدمت» زینت‌گر آن شد.

برای مشاهده فیلم آماده‌سازی محوطه بنیاد رودکی به مناسبت شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراه در سانحه بالگرد اینجا را کلیک کنید.