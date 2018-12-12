تاثیر مخرب اسمارت فون ها و تبلت ها بر ساختار مغز کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در این مطالعه وضعیت بیش از ۱۱ هزار نوجوان را به مدت یک دهه تحت نظر داشتند تا مشاهده نمایند که چگونه رفتارهای دوره کودکی بر مغز تاثیر می گذارد.

هم اکنون اولین یافته های این مطالعه در دسترس است. محققان با اسکن مغز ۴۵۰۰ شرکت کننده دریافتند کودکانی که از اسمارت فون ها، تبلت ها و بازی های ویدئویی بیش از ۷ ساعت در روز استفاده کرده بودند با نازک شدن زودهنگام کورتکس مغز مواجه بودند.

دکتر «گایا داولینگ»، مدیر پروژه، در این باره می گوید: «هنوز زود است که بگوییم سپری کردن زمان با این صفحات نمایشگر موجب این تغییر در ساختار مغز شده است و ایا این روند بد است یا خوب. از اینرو نیاز به بررسی این افراد در مدت طولانی تری است تا پیامدهای آن بیشتر مشخص شود.»

همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد حتی دو ساعت سپری کردن زمان با این صفحات نمایشگر می تواند تاثیر منفی بر کودکان داشته باشد. کودکانی که وقت شان را بیش از دو ساعت با این وسایل الکترونیکی سپری می کردند در مهارت های فکری و زبانی نمرات پایین تری گرفته بودند.