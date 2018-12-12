«پلنگ سیاه» بهترین فیلم سال انجمن منتقدان سیاهپوستان آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن منتقدان فیلم سیاهپوستان آمریکا روز سه شنبه ۱۱ دسامبر فهرست برندگان جوایز امسال خود را اعلام کرد.

«پلنگ سیاه» به کارگردانی رایان کوگلر به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۱۸ انجمن منتقدان فیلم سیاهپوستان آمریکا انتخاب شد، این فیلم همچنین توانست جوایز بهترین کارگردانی و بهترین ترانه را نیز از آن خود کند.

شاون ادواردز یکی از بنیانگذاران انجمن منتقدان فیلم سیاهپوستان آمریکا درباره این انتخاب گفت: «پلنگ سیاه» محصول دیزنی بدون هیچ شک و شبهه ای به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد.

«بلک‌ک‌کلنزمن» به کارگردانی اسپایک لی نیز توانست از این انجمن جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلمنامه را بدست آورد.

مراسم اهدای جوایز شانزدهمین دوره انجمن منتقدان فیلم سیاهپوستان آمریکا روز ۶ فوریه ۲۰۱۹ در لس آنجلس برگزار می شود.

فهرست برندگان انجمن منتقدان فیلم سیاهپوستان آمریکا در سال ۲۰۱۸:

بهترین فیلم: «پلنگ سیاه»

بهترین کارگردان: رایان کوگلر «پلنگ سیاه»

بهترین بازیگر نقش اول مرد: جان دیوید واشینگتن «بلک‌ک‌کلنزمن»

بهترین بازیگر نقش اول زن: رجینا هال «از دختران حمایت کنید»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: راسل هارنسبی «نفرتی که تو می‌کاری»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: رجینا کینگ «اگر خیابان بیل زبان داشت»

بهترین بازیگر نوظهور: آماندلا استنبرگ «نفرتی که تو می‌کاری»

بهترین انیمیشن: «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی»

بهترین فیلم مستقل: «اگر خیابان بیل زبان داشت»

بهترین فیلم خارجی: «رُما»

بهترین مستند: «کویینسی»

بهترین ترانه: «همه ستاره ها» از فیلم «پلنگ سیاه»

بهترین رسانه نو: «گفتگوی میز سرخ»

بهترین درام تلویزیونی: «ملکه شکر»

بهترین کمدی تلویزیونی: «ناامن»

۱۰ فیلم برتر انجمن منتقدان فیلم سیاهپوستان آمریکا (AAFCA)

«پلنگ سیاه»

«اگر خیابان بیل زبان داشت»

«نفرتی که تو می‌کاری»

«ستاره ای متولد می شود»

«کویینسی»

«رُما»

«نقطه کور»

«سوگلی»

«ببخشید مزاحم شما شدم»

«بیوه ها»