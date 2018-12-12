حجت امانی، نقاش درباره حضور در نمایشگاه «در جستوجوی خود» که در گالری «کلاهدوزان» برپاست، به خبرنگار مهر گفت: من جوانترین هنرمندی هستم که در این نمایشگاه حضور دارم و نیتم این بود در نمایشگاهی شرکت کنم که هویتی ایرانی، ملی و اسلامی داشته باشد.
امانی ادامه داد: هویت ملی برای من خیلی مهم است و با توجه به اینکه در کشورهای مختلفی کار کردهام، احساس میکنم داشتن یک شناسه ویژه برای هر هنرمندی لازم است. به همین دلیل با این ویژگی در کنار استادان بزرگ نقاشی و نقاشیخط قرار گرفتم.
وی در مورد استفاده از رنگهای متنوع در کارهایش و اینکه آیا از تکنیک خاصی پیروی میکند، توضیح داد: من یکی از رنجدیدهترین هنرمندان همنسل خودم هستم. من همیشه دوست دارم شادی را به مردم هدیه کنم و به همین دلیل از رنگهای شاد و پررنگ استفاده میکنم. دوست دارم در این شرایط سختی که مردم درگیر آن هستند، با کار هنریام، شادی را به آنها ببخشم.
امانی بیان کرد: با همین تِم نمایشگاههای مختلفی حتی خارج از ایران داشتم. در خارج از کشور، به آثار من به دلیل رنگهایی که استفاده میکنم عنوان «پسا نئوپاپ» را اطلاق کردند، چراکه هنر پاپ، هنر مردمی است و از المانهای جامعه استفاده میکند.
این هنرمند نقاش در پایان تصریح کرد: جامعه ما به این رنگهای شاد و شادی نیاز دارد و ممکن است هر هنرمندی این شادی را به شیوههای مختلف به مردم هدیه دهد.
نمایشگاه «در جستوجوی خود» شامل آثاری از محمد احصایی، نصرالله افجهای، حجت امانی، یعقوب امدادیان، فرامرز پیلارام، مهدی حسینی، صادق تبریزی، مریم سالور، داوود قنبری، رضا مافی، حسین محجوبی، منوچهرنیازی و گیزلا وارگا سینایی است که تا ٢٣ آذرماه دایر است و علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه در تمام روزهای هفته از ساعت ۱۱ تا ۲۱ به نشانی خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی)، نبش کوی دهم، مجتمع سایا، گالری کلاهدوزان مراجعه کنند.
