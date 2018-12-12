مراسم اربعین محور وحدت دو ملت ایران و عراق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید گودرزی، در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از خادمان زائران امام حسین(ع) گفت: موکب سنگرسازان بی سنگر از سال ۹۵ شروع به فعالیت کرد و از سال ۹۶ در کربلا حضور پیدا کرد و امسال هم در کربلا و هم در نجف خدمات قابل تقدیری به زائران ارائه کرد.
وی افزود: در مرز شیب و چذابه، جهاد نصر خدمات قابل توجهی به زائران ارائه کرد.
به گفته گودرزی اربعین امروز به یک بحث راهبردی و فرهنگی تبدیل شده که هم باعث ارتباط دو ملت مسلمان ایران و عراق شده و هم باعث ایجاد امنیت در کشورهای منطقه و ایجاد ارتباط بین ملتها شده است.
قائم مقام رئیس ستاد بازسازی عتبات در امور اربعین تصریح کرد: این اتحاد بین ملتها که به برکت راهپیمایی عظیم اربعین ایجاد شده، هم به نفع ملت ایران و هم عراق و هم به نفع جهان تشیع است.
وی افزود: حضور گسترده شیعیان در راهپیمایی بینظیر اربعین در دنیا که به بزرگترین راهپیمایی و تجمع صلحآمیز دنیا تبدیل شده، باعث ایجاد وحدت میشود.
به گفته گودرزی اگر در دنیا تجمع بزرگی صورت گیرد، دارای مشکلات و درگیریهایی است اما در راهپیمایی عظیم اربعین بین ملتها صلح و برادری و خیرخواهی ایجاد میشود که بسیار با ارزش است و برای خادمان زائران اباعبدالله این افتخار وجود دارد که به عنوان خادم امام حسین(ع) معرفی شوند.
گودرزی تأکید کرد: همبستگی بین دو ملت ایران و عراق و سایر ملتها باعث شده برخی از خانوادههای عراقی با موکبداران و زائران امام حسین(ع) رفت و آمد پیدا میکنند و تبادل فرهنگی صورت میگیرد.
به گفته وی، وحدت ایجادشده در راهپیمایی اربعین برای آینده جهان اسلام و تشیع و دو ملت ایران و عراق بسیار مهم است.
قائم مقام رئیس ستاد بازسازی عتبات در امور اربعین تصریح کرد: امسال در مجموع دو میلیون زائر از ایران در اربعین به عراق اعزام شدند که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با ملیت ایرانی و حدود ۲۰۰ هزار نفر از کشورهای همسایه خارجی و از مسیر ایران به کشور عراق اعزام شدند.
وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین از شهرهای جنوبی عراق از بندر بصره گرفته تا شهرهای شیعهنشین اکثر مردم در این راهپیمایی شرکت میکنند، گفت: طبق برآوردهای کشور میزبان تا آمار ۲۰ میلیون نفر نیز در راهپیمایی اربعین اعلام شده است.
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