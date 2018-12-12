زمان نهایی کردن ثبت نام زائران عتبات دانشگاهی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، محمد زارع پس از اعلام نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان از ششم لغایت هجدهم آذرماه در سایت لبیک انجام شد و در بازه زمانی سیزده روزه، بیش از ۵۲ هزار نفر از دانشگاهیان کشور برای اعزام به عتبات عالیات ثبت نام کردند که قرعه کشی آن روز گذشته انجام و تعدادی به عنوان زائر اصلی یا ذخیره معرفی شدند.

وی گفت: زائران اصلی و ذخیره باید ثبت نام خود را تا ۲۷ آذر ماه در سایت لبیک نهایی کنند و مدارک را یک ماه قبل از اعزام تحویل دهند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، ادامه داد: پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره باید در اولین فرصت نسبت به اخذ گذرنامه برای خود و همراهان اقدام کنند چون قطعیت اعزام منوط به ارائه گذرنامه معتبر است.

زارع در خصوص نحوه اعزام زائرین ذخیره عتبات دانشگاهیان نیز گفت: در صورت انصراف زائرین اصلی، ذخیره ها را به عتبات اعزام خواهیم کرد و در صورتی که امکان اعزام در تاریخ هایی که خودشان انتخاب کرده اند نباشد، سعی می شود در تاریخ های دیگر اعزام شوند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: زائرین ذخیره بعد از نهایی کردن ثبت نام و تحویل مدارک می توانند مانند زائرین اصلی برای دریافت وام اقدام کنند و وام به این دسته از زائرین نیز تعلق می گیرد.

وی در خصوص دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند گفت: دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، اعم از اینکه قبلا گذرنامه داشته یا نداشته اند؛ می بایست فرم تعهد نامه مجوز خروج (در دفترچه راهنما) را تکمیل کرده و در اسرع وقت در تهران به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و در مراکز استانها به آدرس نمایندگان عمره وعتبات دانشگاهیان در استان محل تحصیل خود تحویل دهند.