راهبرد «معامله قرن» آمریکا شکست خورد/ نفت عربستان هم پاسخگو نیست

اصغر زارعی کارشناس مسائل منطقه با اشاره به شکست راهبردهای آمریکا در منطقه در حوزه مسائل نظامی اظهار داشت: نگاه تحلیلی به سیاست ها، راهبردها و اقدامات ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بیانگرآن است که اقدامات دولت آمریکا در طی سالهای اخیر در غرب آسیا از جمله سوریه؛ عراق، لبنان؛ یمن و افغانستان کاملا با شکست مواجه شده است.

وی ابراز داشت: تداوم حضور نیروهای آمریکایی دراین مناطق و هزینه های سرسام آوری که به آمریکا تحمیل شده مقامات دفاعی آمریکا و پنتاگون را به این نتیجه رسانده که سیاست های آمریکا در خاورمیانه شکست خورده و هزینه و تلفات انسانی بالا و غیر قابل پیش بینی به نیروهای ارتش آمریکا و دفاعی و نظامی این کشور وارد کرده است.

زارعی دراین باره افزود: رقم تلفات انسانی بیش از هفت هزار نفر در جنگ های سوریه، عراق و افغانستان رقم قابل توجهی است. عدم دستاورد آمریکا در عملیات های گسترده نظامی در منطقه غرب آسیا و افغانستان موجب افزایش انتقادات جدی نسبت به سیاست های مداخله جویانه آمریکا در غرب آسیا و افغانستان شده است.

سیاست های نخ نما شده و تلاش های شکست خورده

این کارشناس تاکید کرد: بسیاری از تحلیلگران مسائل استراتژیک منطقه سیاست های نخ نما شده وتداوم مداخلات آمریکا در منطقه را جز هزینه های سرسام آور و ایجاد شکاف و اختلاف بین متحدان آمریکا با این کشور تلقی نمی کنند.

این کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: در یک نگاه ساده مشهود است آمریکا بعد از سقوط رژیم بعثی صدام در عراق نتوانست به اهداف خود دراین کشور برسد. سیاست ورزی در عراق عملا در جهت مخالف انتظار امریکایی ها بود. شکل گیری مثلث قدرت در آخرین انتخابات عراق وانتخاب اضلاع سه گانه قدرت در ریاست جمهور،, ریاست مجلس و نخست وزیر کاملا برخلاف پیش بینی و برآوردی بود که آمریکایی ها درعراق دنبال می کردند.

دلارهای نفتی خاندان سعودی هم پاسخگو نیست

زارعی با اشاره به شکست سیاست های آمریکا در یمن گفت: حتی دلارهای نفتی خاندان سعودی نیز در منطقه نتوانست آمریکا را به اهداف خود برساند و آنها را در منطقه عملیاتی کند. علی رغم هزینه های آل سعود و سیاستهای آمریکا مبنی بر حمایت از جریان های همسو در لبنان، انتخابات لبنان برخلاف میل آمریکایی ها رقم خورد و نقش مردم و مقاومت بسیار بارز و برجسته بود، چرا که دولت مطلوب مقاومت برخلاف انتظار آمریکا روی کار آمد.

وی درخصوص حمایت آمریکا از تروریست ها افزود: بعد از حدود هفت سال ونیم بحران آفرینی آمریکا و همراهانش در سوریه، آنها نتوانستند به هیچ یک از اهداف خود در این کشور دست بیابند. اولین هدفی که سالها بر آن پافشاری کردند حذف دولت آقای بشار اسد بود که برخلاف خواسته آمریکا ایشان همچنان با قدرت وصلابت بیشتری در این کشور حضور دارد و توانسته بحران های کشورش را تا حدود زیادی حل و فصل کند و با سرکوب جریان های تکفیری صهیونیستی تمامیت ارضی کشورش را تامین کند. آنچه اینک از حضور تروریست ها به عنوان لکه ننگی از سیاست های آمریکا در سوریه مانده حضور تروریست ها در ادلب است.

این کارشناس مسائل بین الملل خاطر نشان کرد: دولت سوریه درصدد است تا ادلب را از دست گروه های تروریستی خارج کند. حضور بخشی از نیروهای متجاوز ترک در این منطقه و پیامدهایی که از گروه احرار الشام و جبهه النصره صورت می گیرد باعث شده این منطقه همچنان درگیر بحران باشد.

شکست های پی در پی نظامی و سیاسی

وی ادامه داد: با گذشت بیش از سه سال و نیم تجاوز نظامی و دخالت خاندان سعودی در یمن همچنان شاهد مقاومت در صحنه میدانی، دیپلماسی، عملیات روانی و رسانه ای هستیم . مقاومت یمن با توانمندی های جدید توانسته در برابر آمریکا و خاندان سعودی ایستادگی کند.

زارعی گفت: هر چند ائتلاف «عربی_ غربی_ عبری» درصدد بود تا بندر استراتژیک و شهر الحدیده را به اشغال خود تصرف کنند، آخرین خبرها حاکی از آن است که مقاومت دربندرالحدیده موفق به عقب نشینی نیروهای متجاوز شده است. به درک واصل کردن نیروهای متجاوز سعودی آمریکایی و به اسارت درآوردن آنها از دستاوردهای مقاومت یمن در ایستادگی علیه ظلم وجور است.

زارعی با اشاره به حضور فرماندهان آمریکایی در جنگ یمن گفت: بر اساس آخرین اخبار فرماندهان ارشد آمریکایی در کنار ائتلاف عربی فرماندهی حمله به بندر الحدیده را برعهده داشته اند. بی شک بعد از سه سال ونیم جنگ و حمایت مستقیم آمریکا از خاندان سعودی در یمن هیچ یک از کشورهای ائتلاف عربی نتوانستند دستاورد مشخصی به غیر از انتقال جنگ و تاثیر گذاری منفی برافکارعمومی دنیا به عنوان متجاوز به دست آورند.

وی ادامه داد: بی شک سیاست ها و راهبردهای آمریکا درحوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه کاملا شکست خورده است. بازارهای خاورمیانه از دست آمریکایی ها خارج شده و بین اروپا و آمریکا برای حضور در بازارهای غرب آسیا و خاورمیانه رقابت و درگیری شروع شده است.

فراموشی راهبرد معامله قرن

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به سیاست های آمریکا در موضوع فلسطین اظهار داشت: با خروج آمریکا از برجام که بیانگر بی اخلاقی و عدم نزاکت سران آمریکایی است، به نحوی که تاریخ همواره از آن یاد خواهد کرد، سران اروپایی به عنوان متحدین سنتی اروپا حاضر به همراهی با آمریکا نشدند و تا حدودی منافع خود را از منافع آمریکا جدا کردند و حاضر به گذاشتن همه تخم مرغ های خود در سبد آمریکا نشدند.

وی افزود: لذا می توان گفت راهبردهای آمریکا تحت عناوین خاورمیانه بزرگ یا معامله قرن کاملا به فراموشی سپرده شده است. امروز آمریکایی ها در سرزمین های اشغالی فلسطین به دنبال آن هستند که سیاست همسو سازی و همراه سازی کشورهای عربی را با رژیم جعلی صهیونستی علنی کنند.

زارعی ادامه داد: هر چند تا حدودی به ظاهر موفق شده اند اما همانگونه که آقای سید حسن نصرالله در سخنرانی روز شهید اعلام کردند روابط اعراب با رژیم صهیونیستی موضوع جدیدی نیست، بلکه در گذشته به صورت پنهان بین کشورهای عرب و سران کشورهای عربی و سازشکار با رژیم صهیونیستی وجود داشته است.

این کارشناس بین الملل درخصوص عدم توفیق آمریکا در همراهی سایر کشورها در انتقال سفارتخانه رژیم صهیونیستی به بیت المقدس اظهار داشت: مردم و مقاومت در فلسطین نسبت به همکاری سران عربی با رژیم صهیونیستی آگاه هستند، بنابراین روز به روز دامنه مطالبات خود را در سرزمین های اشغالی گسترش دادند و تجمعات واجتماعات آنها بیانگرزنده بودن مقاومت و انقلاب فلسطین در سرزمین های اشغالی است.

تلاش آمریکا برای دلگرم سازی صهیونیست ها

وی گفت: سیاست هایی مثل انتقال پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس و انتقال مراکز دیپلماتیک برخی از کشورها برای آمریکا توفیقی نداشته است. آمریکا دراین اقدام نمایشی به دنبال ایجاد دلگرمی مقامات رژیم جعلی صهیونیستی بود؛ درحالی که بسیاری از کشورهای مدعی تبعیت از آمریکا با این کشور در انتقال پایتخت به بیت المقدس همکاری نکردند.

زارعی عنوان کرد: رئیس جمهور جدید برزیل که مدعی انتقال بود بلافاصله از موضع خود برگشت و حاضر نشد سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کند، لذا آمریکا در یک فضای هیجانی و رسانه ای سعی می کند حضور و اقدامات خود را درغرب آسیا و مناطق خاورمیانه به نوعی موفق جلوه دهد.

این کارشناس ادامه داد: اما هزینه های سرسام آور و تلفات نیروی انسانی و خسارتی که به نیروهای آمریکا وارد شده و اختلاف و شکافی که بین آمریکا واروپا ایجاد شده که در اظهارات آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از سفر ترامپ به پاریس که اعلام کرد باید ارتشی اروپایی شکل بگیرد! نشان از عمق اختلاف و شکاف هایی است که در بین آمریکا و متحدین سنتی خود بروزکرده است.

زارعی در پایان با اشاره به شکست آمریکا در منطقه گفت: سیاست های یک جانبه گرایانه آقای ترامپ در سه سال اخیر باعث شکاف آمریکا وانزوای این کشور در محافل جهانی و بین المللی شده و سیاست های خود سرانه آقای ترامپ برعلیه چین، روسیه، کره شمالی و خروج آمریکا از پیمان بین المللی برجام نشان می دهد آمریکایی ها دچار آشفتگی و بلاتصمیمی در سیاست های راهبردی خود نسبت به مسائل بین المللی شدند و همین مساله انزوای بیش از پیش آمریکا را در سیاست های جهانی درغرب آسیا به همراه داشته است.