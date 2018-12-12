  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۴۰

اظهار نگرانی روسیه نسبت به حمله صهیونیست‌ها به رام‌الله

اظهار نگرانی روسیه نسبت به حمله صهیونیست‌ها به رام‌الله

وزارت خارجه روسیه نسبت به اقدامات نظامیان صهیونیستی در رام الله فلسطین اظهار نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات نظامیان صهیونیستی در رام‌الله کرانه باختری ابراز نگرانی کرده است.

به گفته منابع فلسطینی نظامیان رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه برای پیدا کردن مجریان عملیات ضد صهیونیستی روز یکشنبه شهرک «عوفر» در نزدیکی رام‌الله، به سمت منطقه «المصایف» در مرکز شهر رام الله یورش بردند و تعدادی از جوانان این منطقه را بازداشت کردند.

جمعیت هلال احمر فلسطین سه ‌شنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۰ نفر از فلسطینیان در درگیری با نظامیان صهیونیست در مرکز شهر رام‌الله زخمی شدند.

کد مطلب 4483813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها