به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیهای نسبت به اقدامات نظامیان صهیونیستی در رامالله کرانه باختری ابراز نگرانی کرده است.
به گفته منابع فلسطینی نظامیان رژیم صهیونیستی شامگاه سهشنبه برای پیدا کردن مجریان عملیات ضد صهیونیستی روز یکشنبه شهرک «عوفر» در نزدیکی رامالله، به سمت منطقه «المصایف» در مرکز شهر رام الله یورش بردند و تعدادی از جوانان این منطقه را بازداشت کردند.
جمعیت هلال احمر فلسطین سه شنبه شب در بیانیهای اعلام کرد که ۲۰ نفر از فلسطینیان در درگیری با نظامیان صهیونیست در مرکز شهر رامالله زخمی شدند.
نظر شما