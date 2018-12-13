به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پدیده مشهد از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* به دلیل درگذشت ایرج دانایی فر، بازیکنان هر دو تیم قبل از شروع بازی، یک دقیقه سکوت کردند.

* قبل از شروع دیدار از علی سامره و سیروس دین محمدی دو پیشکسوت استقلال تجلیل به عمل آمد.

* هادی طباطبایی، آتیلا حجازی، سیروس دین محمدی و علی سامره از پیشکسوتان استقلال در ورزشگاه حضور داشته و بازی استقلال برابر پدیده را از نزدیک تماشا کردند.

* حضور افراد غیر خبرنگار در جایگاه خبرنگاران باعث اعتراض خبرنگاران به این موضوع شد.

* سرمربیان دو تیم قبل از شروع بازی یکدیگر را در آغوش گرفته و برای هم آرزوی موفقیت کردند.

* ساکت الهامی دستیار یحیی گل محمدی که سابقه حضور در کادر فنی استقلال را داشت با بازیکنان و اعضای کادر فنی خوش و بش کرد.

* در دقایق پایانی نیمه اول دیدار استقلال برابر پدیده، وینفرد شفر سرمربی استقلال و ساکت الهامی مربی پدیده با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند. ساکت الهامی که معتقد بود که شفر بیش از اندازه با داور چهارم صحبت می کند و باعث بر هم زدن تمرکز او می شود به سمت او رفت و درگیری لفظی پیدا کردند.

* سرمربی استقلال هم که مرتبا با داور چهارم صحبت می کرد به سمت الهامی رفت و به شدت با او درگیری لفظی پیدا کرد که سرپرستان دو تیم میانجی گری کردند تا این ماجرا تمام شود.