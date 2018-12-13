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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

حواشی بازی پدیده - استقلال؛

درگیری دستیار گل‌محمدی با «وینفرد شفر»

درگیری دستیار گل‌محمدی با «وینفرد شفر»

وینفرد شفر سرمربی استقلال با ساکت الهامی مربی تیم پدیده در دقایق پایانی نیمه نخست درگیری لفظی پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پدیده مشهد از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* به دلیل درگذشت ایرج دانایی فر، بازیکنان هر دو تیم قبل از شروع بازی، یک دقیقه سکوت کردند.

* قبل از شروع دیدار از علی سامره و سیروس دین محمدی دو پیشکسوت استقلال تجلیل به عمل آمد.

* هادی طباطبایی، آتیلا حجازی، سیروس دین محمدی و علی سامره از پیشکسوتان استقلال در ورزشگاه حضور داشته و بازی استقلال برابر پدیده را از نزدیک تماشا کردند.

* حضور افراد غیر خبرنگار در جایگاه خبرنگاران باعث اعتراض خبرنگاران به این موضوع شد.

* سرمربیان دو تیم قبل از شروع بازی یکدیگر را در آغوش گرفته و برای هم آرزوی موفقیت کردند.

* ساکت الهامی دستیار یحیی گل محمدی که سابقه حضور در کادر فنی استقلال را داشت با بازیکنان و اعضای کادر فنی خوش و بش کرد.

* در دقایق پایانی نیمه اول دیدار استقلال برابر پدیده، وینفرد شفر سرمربی استقلال و ساکت الهامی مربی پدیده با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند. ساکت الهامی که معتقد بود که شفر بیش از اندازه با داور چهارم صحبت می کند و باعث بر هم زدن تمرکز او می شود به سمت او رفت و درگیری لفظی پیدا کردند.

* سرمربی استقلال هم که مرتبا با داور چهارم صحبت می کرد به سمت الهامی رفت و به شدت با او درگیری لفظی پیدا کرد که سرپرستان دو تیم میانجی گری کردند تا این ماجرا تمام شود.

کد مطلب 4484320

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