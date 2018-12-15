۱۸ میلیارد تومان کمک های خیرین خراسان رضوی به طرح اکرام ایتام

به گزارش خبرنگارمهر، حسن اسلامی بعدازظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی حمایت های مردمی از طرح محسنین اظهار کرد: نیکوکاران مشارکت کننده در طرح های اکرام ایتام و محسنین در۶ ماهه نخست امسال بیش از ۱۸ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیر نقدی به فرزندان معنوی تحت حمایت خود اهدا کردند.

وی افزود:در نیمه نخست امسال ۱۱ هزار و ۸۰۴ یتیم و ۱۰ هزار و ۱۰۲ محسنین از خدمات کمیته امداد بهره برده اند و خوشبختانه همه فرزندان یتیم دارای حامی هستند و تنها ۹ هزار و ۳۵۸ فرزند محسنین دارای حامی و ۷۴۴ فرزند دیگر نیز فاقد حمایت های مادی و معنوی نیکوکاران هستند.

رئیس اداره اکرام ایتام کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۴۱ هزار و ۹۸۹ نیکوکار در طرح اکرام ایتام و ۱۵ هزار و ۵۳۰ حامی در طرح محسنین با کمیته امداد خراسان رضوی همکاری داشتند.

وی تاکید کرد:همچنین حامیان نیکوکار در ۶ ماهه ابتدای سال جاری برای ایتام بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای محسنین بیش از چهار میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر نقدی کمک کرده اند.