۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۰

رئیس اداره اکرام کمیته امداد خراسان رضوی عنوان کرد:

۱۸ میلیارد تومان کمک های خیرین خراسان رضوی به طرح اکرام ایتام

مشهد-رئیس اداره اکرام کمیته امداد خراسان رضوی گفت:نیکوکاران مشارکت کننده در طرح اکرام ایتام بیش از ۱۸ میلیارد تومان به کمیته امداد خراسان رضوی اهدا کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، حسن اسلامی بعدازظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی حمایت های مردمی از طرح محسنین اظهار کرد: نیکوکاران مشارکت کننده در طرح های اکرام ایتام و محسنین در۶ ماهه نخست امسال بیش از ۱۸ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیر نقدی به فرزندان معنوی تحت حمایت خود اهدا کردند.

وی افزود:در نیمه نخست امسال ۱۱ هزار و ۸۰۴ یتیم و ۱۰ هزار و ۱۰۲ محسنین از خدمات کمیته امداد بهره برده اند و خوشبختانه همه فرزندان یتیم دارای حامی هستند و تنها ۹ هزار و ۳۵۸ فرزند محسنین دارای حامی و ۷۴۴ فرزند دیگر نیز فاقد حمایت های مادی و معنوی نیکوکاران هستند.

رئیس اداره اکرام ایتام کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۴۱ هزار و ۹۸۹ نیکوکار در طرح اکرام ایتام و ۱۵ هزار و ۵۳۰ حامی در طرح محسنین با کمیته امداد خراسان رضوی همکاری داشتند.

وی تاکید کرد:همچنین حامیان نیکوکار در ۶ ماهه ابتدای سال جاری برای ایتام بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای محسنین بیش از چهار میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر نقدی کمک کرده اند.

