واکنش عضو ساف به اقدام ضد فلسطینی استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حنان عشراوی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، اقدام «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا در به رسمیت شناختن قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل را خطرناک و تحریک کننده توصیف کرد.

وی تاکید کرد: این اقدام استرالیا غیرقانونی و غیرمسئولانه است و به بی ثباتی منطقه منجر خواهد شد. استرالیا با این اقدام خود شریک جنایاتی که رژیم اشغالگر مرتکب می شود، شده است.

عشراوی این اقدام «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا را به عنوا رشوه ای به لابی صهیونیستی و به منظور اهداف انتخاباتی دانست و از کشورهای عربی و اسلامی خواست که روابط با استرالیا را قطع کنند.

در همین حال صائب عریقات عضو ارشد ساف هم این تصمیم دولت استرالیا را محکوم کرد و از کشورهای عربی خواست که تصمیمات اتخاذ شده در اتحادیه عرب مبنی بر قطع روابط با هر کشوری که قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت بشناسد، شد.

شایان ذکر است که «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا امروز شنبه با پشت کردن به سیاست دیرینه‌ در قبال خاورمیانه، قدس غربی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت.

با این حال وی از جابه‌جایی سریع سفارت استرالیا از تل‌آویو به قدس اشغالی اجتناب کرد و مدعی شد: اگرچه چشم‌ انتظار چنین اقدامی هستیم اما آن را به زمان مقتضی موکول می‌کنیم.

این در حالی است که وی در ماه میلادی اکتبر نیز از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی استقبال کرده بود- اظهارنظری که خشم کشورهای مسلمان آسیای جنوب شرقی نظیر مالزی و اندونزی را برانگیخت.