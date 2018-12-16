پنالتی ما مقابل سپاهان مشکوک بود/پنجره نقل و انتقالات را باز کنید

کریم بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تساوی تیم استقلال خوزستان مقابل سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر گفت که بازیکنانش به خوبی نقاط قوت سپاهان را از کار انداختند. وی همچنین گفت: من اعلام کرده اند که ۶ امتیاز کسر شده از تیم بر می گردد. درخواستم این است که پنجره نقل و انتقالاتی هم باز شود.

مشروح گفتگوی کریم بوستانی در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر - ارزیابی شما از تساوی مقابل سپاهان که مدعی قهرمانی است چیست؟

- کریم بوستانی: باتوجه به شرایط خاص تیم و اینکه در انتهای جدول بودیم بازیکنان تصمیم گرفتند که برای سقوط نکردن و از دست نرفتن سهمیه خوزستان جنگنده بازی کنند. دیروز هم همینطور بود. تیم ما جوان است و فقط چند بازیکن باتجربه مثل احمد آل نعمه، وحید حمدی نژاد و ایوب کلانتری داریم.

* باوجود اینکه شما قعرنشین هستید اما صاحب چند موقعیت خوب گلزنی مقابل سپاهان شدید که از دست رفت.

- در این بازی بخصوص در نیمه دوم چند فرصت خوب را از دست دادیم. یک صحنه به یونس دلفی پاس دادند که این بازیکن نزدیک دروازه توپ را به اوت زد. دلفی هم موقع تعویض آنقدر ناراحت بود که گریه می کرد. البته داور یک پنالتی صد درصد برای ما نگرفت.

* برنامه شما برای این بازی چه بود و چطور توانستید سپاهان را کنترل کنید؟

- ما دو بازی سپاهان مقابل پرسپولیس و پدیده را تماشا کرده بودیم. اولین کار ما این بود که مهدی کیانی را مهار کردیم. یک بازیکن را مامور مهار کیانی کردیم تا پاس در عمق و پاس های بلند ندهد. نقطه قوت دیگر سپاهان دفاع چپ و راست این تیم هستند که مدام به حملات اضافه می شوند. این بازیکنان را هم مهار کردیم و برنامه داشتیم که اگر جلو آمدند، از فضای پشت سرشان استفاده کنیم. سپاهان تیم بزرگی است که مربی بزرگی هم دارد. امیر قلعه نویی مرد جام ها است اما روز گذشته آنها شاید فقط یک موقعیت گل داشتند.

* با این تساوی کمک زیادی هم به پرسپولیس و پدیده کردید تا فاصله سپاهان با آنها زیاد نشود.

- ما برای خودمان بازی کردیم نه پرسپولیس و سپاهان. بنده خودم استقلالی هستم. کاری به پرسپولیس یا پدیده نداشتیم. اگر می باختیم شرایط روحی ما بدتر می شد ولی حالا وقتی بازیکنان دوباره سر تمرین بیایند روحیه خوبی دارند.

* آیا شما با امیر قلعه نویی روی گل سپاهان درگیر شدید؟

- به هیچ عنوان. مشکلی با قلعه نویی ندارم و ۱۰ سال کنارش بوده ام. روی گلی که سپاهان زد بازیکنانمان اعتراض می کردند که داور اعلام نکرده بعد از سوت ضربه بزنند. اتفاق خاصی نبود. آقای قلعه نویی هم روی پنالتی که داور برای ما گرفت اعتراض داشت و می گفت داور تحت تاثیر اعتراض شما پنالتی گرفته است. البته من هم نمی گویم صد درصد پنالتی بود. پنالتی ما مشکوک بود.

* برنامه استقلال خوزستان برای تعطیلات نیم فصل چیست؟

- به بازیکنان ۱۴ روز استراحت داده ایم و سپس تمرینات را از سر می گیریم.

* آیا شما همچنان به عنوان سرمربی در استقلال خوزستان به کارتان ادامه خواهید داد؟

- تصمیم گیری در این ارتباط در اختیار باشگاه است. آقای سلطانی مدیرعامل باشگاه اول فصل به بنده پیشنهاد سرمربیگری دادند که نپذیرفتم چون سقف قراردادهای ما پایین بود. فقط دو بازیکن ما ۳۰۰ میلیون قرارداد بسته اند و بقیه زیر ۱۰۰ میلیون هستند. وحید خشتان آقای گل ما ۴۰ میلیون قرارداد بسته است. کل بودجه تیم ما ۳ میلیارد تومان است. بنده آن موقع پیشنهاد را قبول نکردم و آقای یزدی به عنوان سرمربی انتخاب شد که از مربیان سالم فوتبال است. به هر دلیل آقای یزدی برکنار شد و چند ساعت مانده به بازی با استقلال تهران از بنده خواستند سرمربی شوم. مقابل استقلال تهران خوب بازی کردیم. همینطور مقابل سایپا. حتی علی دایی سرمربی سایپا که کمتر از تیمی تعریف می کند، بعد از بازی از استقلال خوزستان تعریف کرد.

* با این حساب آیا برای ماندن در استقلال خوزستان شرط و درخواست خاصی دارید؟

- خیر درخواستی برای خودم ندارم. به من گفته اند که ۶ امتیاز کسر شده به استقلال خوزستان بر می گردد که امیدوارم این اتفاق رخ بدهد. همچنین فردا آخرین مهلت پرداخت یکی از اقساط ۷۰ هزار دلاری به بازیکن خارجی است. اگر این پول ها پرداخت شود، پنجره نقل و انتقالاتی ما باز می شود. خیلی مهم است که این پنجره باز شود و بتوانیم برای نیم فصل تیم را تقویت کنیم. اگر می خواهند استقلال خوزستان در لیگ بماند و سهمیه استان نسوزد، باید این پنجره باز شود.