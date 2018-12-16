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کد مطلب 4486618
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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

قیمت آجیل شب یلدا ۹۷ مشخص شد

قیمت آجیل شب یلدا ۹۷ مشخص شد

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل، قیمت آجیل و خشکبار ویژه شب یلدا ۹۷ را اعلام کرد.

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