دریافت 9 MB کد مطلب 4486618 https://mehrnews.com/xN8FF ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹ کد مطلب 4486618 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹ قیمت آجیل شب یلدا ۹۷ مشخص شد رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل، قیمت آجیل و خشکبار ویژه شب یلدا ۹۷ را اعلام کرد. کپی شد مطالب مرتبط برقراری آرامش در بازار قم با اجرای طرح نظارت ویژه شب یلدا ناسازگاری«یلدا» با جیب مردم قومس/ بازار سرد گونهها را سرخ میکند دلایل گرانی آجیل در بازار/ تولید خشکبار ۶٠ درصد کاهش یافت جشنواره پیوند یلدا و کریسمس در کاخ سعدآباد برگزار می شود بررسی شب یلدا از دیدگاه نجوم/ نگاهی به پدیده های نجومی دی ماه برچسبها شب یلدا آجیل و خشکبار اتحادیه آجیل و خشکبار ایران
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