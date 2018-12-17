آغاز محتاطانه معاملات بازارهای سهام آسیایی/نگاهها به سوی چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از این که داده‌های ضعیف اقتصادی از چین و اروپا به شواهد کند شدن اقتصاد جهان افزود، و اظطراب در مورد افزایش تاثیرات منفی اختلافات تجاری بر اقتصاد جهان، تشدید شد، سهام آسیایی هفته معاملات خود را محتاطانه آغاز کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، با افت سهام چین، ۰.۱ درصد در معاملات امروز افت کرد. شاخص سی‌اس‌آی۳۰۰ شانگهای و کامپوزیت شن‌زن ۰.۹ درصد پایین آمدند.

بازارهای دیگر از خود مقاومت نشان دادند؛ نیکی ژاپن ۰.۵ درصد رشد کرد، درحالی که سهام تایوان هم توانست ۰.۳ درصد بالا بیاید.

شاخص ای‌مینی اس‌اندپی آمریکا در معاملات آسیایی امروز ۰.۲ درصد رشد کرد. این درحالیست که در معاملات روز جمعه در وال‌استریت، این شاخص با سقوط سنگین ۱.۹۱ درصدی، در ۲۵۹۹.۹۵ واحد بسته شده بود که پایین‌ترین سطح آن از ۲ آوریل تا کنون است.

مطالعه جدیدی نشان داد که تحت تاثیر تنش‌های تجاری و تظاهرات گسترده در فرانسه، سفارشات تجاری به شدت افت کرده است و شرکت‌های اروپایی سال خود را با حال‌وهوایی غمگین به پایان می‌برند و فعالیت‌های خود را با کندترین سرعت در ۴ سال اخیر گسترش می‌دهند.

حالا سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی رییس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، هستند که قرار است روز سه‌شنبه در چهلمین سالگرد اصلاحات و آزادی‌های اقتصادی این کشور، انجام شود.

در بازار ارز، دلار که روز جمعه توانسته بود در برابر در سبد ارزهای مهم جهان به بالاترین سطح ۱۹ ماهه خود برسد، معاملات امروز را هم در همین سطح ادامه داد.

یورو که روز دوشنبه تا ۱.۱۲۷۰ دلار، پایین‌ترین سطح خود از ۲۸ نوامبر تا کنون، پایین آمده بود، امروز تا ۱.۱۳۰.۷ دلار رشد کرد.

در شرایطی که تنها کمی بیشتر از ۱۰۰ روز باقی مانده است تا انگلستان در ۲۹ مارچ اتحادیه اروپا را ترک کند، پوند به پایین‌ترین سطح ۲۰ ماهه خود نزدیک ماند و تنها توانست با یک سنت افزایش به نرخ ۱.۲۵۸۰ دلار برسد.

نرخ برابری ین در برابر دلار هم بدون تغییر در ۱۱۳.۴۸ واحد باقی ماند.

اما بزرگترین حرکت بازارهای ارز مربوط به پزوی مکزیک بود. دولت جدید این کشور در اولین بودجه ارائه شده خود، که به دقت مورد توجه بازارها قرار داشت، به وعده‌های داده شده قبلی به سرمایه‌گذاران، پایبند ماند.

پزو ۰.۸ درصد جهش کرد و نرخ برابری خود با دلار را به ۲۰.۰۹۴ رساند.