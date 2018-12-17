موضع باشگاه پرسپولیس درخصوص مهدی طارمی مشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، اتمام محرومیت پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی فیفا برای حضور در نقل و انتقلات باعث شده تا گمانه زنی های فراوانی در خصوص لیست خرید برانکو ایوانکوویچ در تعطیلات زمستانی منتشر شود.

باشگاه پرسپولیس که در ابتدای فصل با سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شیری، مهدی شریفی و سعید کریمی قرارداد بست تصمیم به ثبت آن در هیات فوتبال استان تهران دارد تا آنها بتوانند در نیم فصل دوم و همچنین رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برای پرسپولیس بازی کنند.

با این حال صحبت هایی نیز درخصوص بازگشت بازیکنان سابق پرسپولیس نظیر مهدی طارمی نیز به گوش می رسد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل دستکاری شدن قراردادش با باشگاه ریزه‌اسپور ترکیه و بازگشت به پرسپولیس به عنوان مرد شماره یک پرسپولیس در محرومیت این باشگاه از سوی فیفا محسوب می شود حال و روز خوشی در الغرافه قطر ندارد. طارمی که همزمان با محرومیت باشگاه از حضور در دوپنجره نقل و انتقالاتی، خودش هم چهارماه از بازی کردن محروم شد بلافاصله پس از اتمام محرومیتش به لیگ ستارگان قطر رفت.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران حاضر به تمدید قرارداد با سرخ های پایتخت نشد و رویای بازی در لیگ های معتبر دنیا را از قطر شروع کرد. اما عملکرد ضعیف طارمی سبب شد تا وی در استانه اخراج از الغرافه قرار بگیرد و صحبت از بازگشت او به پرسپولیس شود.

طارمی که با وجود تمام مشکلاتی که برای خودش و پرسپولیس به وجود آورد همچنان مهاجم محبوب برانکو ایوانکوویچ محسوب می شود. سرمربی کروات سرخ ها هربار صحبت از طارمی می شود با اشتیاق از سبک بازی او صحبت می کند. دیدگاهی که کارلوس کی روش هم دارد و به همین خاطر او را با خود به چام چهانی روسیه برد و حالا هم می خواهد در ترکیب تیم ملی برای جام ملت های آسیا قرار بگیرد.

با این حال هواداران پرسپولیس هنوز از طارمی دل خوشی ندارند. او در بدترین شرایط که پرسپولیس نیاز به بازیکن داشت این تیم را ترک کرد تا دلار به جیب بزند اما بعید است مهاجم سابق سرخ ها که همیشه بوی گل داده است باز هم نتواند محبوب قلب های هواداران این تیم نشود.

با تمام این تفاسیر برانکو ایوانکوویچ نمی خواهد آرماش را از تیمی که به سختی متحد شده است برهم بزند. او به اطرافیان خود اعلام کرده است طارمی نباید رقمی بالاتر از گران قیمت ترین بازیکن فعلی تیم بگیرد.

ضمن اینکه مدیران باشگاه پرسپولیس نیز اعلام کرده اند مبلغ رضایتنامه مهاجم تیم ملی برای جدایی از الغرافه بسیار بالاست و این تیم حاضر نخواهد بود یک دلار برای بازگشت طارمی در نیم فصل هزینه کند. در واقع اگر قرار بر بازگشت این بازیکن پس از تایید نهایی برانکو و مدیران باشگاه باشد خودش باید پول رضایتنامه را به قطری ها پرداخت کند یا اینکه منتظر بماند تا اخراج شود. اخراجی که بعید است پیش از جام ملت های آسیا شامل حال این بازیکن شود. چون با درخشش احتمالی در جام ملت های اسیا مشتریان جدی پیدا خواهد کرد و پول خوبی به جیب الغرافه ای ها می رود.