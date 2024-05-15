به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر دخالت این جنبش در اقدامات خرابکارانه در اردن را محکوم کرد.

حماس تاکید کرد که این جنبش ارتباطی به آنچه اقدامات خرابکارانه برنامه‌ریزی شده در اردن خوانده شده ندارد و در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی‌کند.

در ادامه بیانیه جنبش حماس آمده است: سیاست ثابت و روشن جنبش حماس رویارویی با رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

از سوی دیگر معاذ خوالده سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین نیز ادعای رویترز مبنی بر مداخله این گروه در اقدامات خرابکارانه در اردن را محکوم و تاکید کرد که سیاست ثابت اخوان المسلمین تغییر نکرده و این گروه به امنیت و ثبات اردن توجه دارد.

الخوالده بیان کرد که اخوان المسلمین از آوردن نام این گروه در چنین رخدادهایی ابراز انزجار می‌کند و ارتباطی به این وقایع ندارد.

وی افزود: انتشار چنین اخباری در این برهه از زمان، نیات و اهدافی مشخص را در پس خود دارد و با هدف خیرخواهی برای اردن نیست.

الخوالده تصریح کرد که انتشار این اخبار در حالی صورت می‌گیرد که نوار غزه با نسل‌کشی فلسطینیان و شهادت و زخمی‌شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر روبروست و هفتاد و ششمین سالگرد آواره‌سازی فلسطینیان و اشغال آن نیز فرا رسیده است.