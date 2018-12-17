احیاء زیستگاه ها در خراسان رضوی دنبال می شود

به گزارش خبرنگارمهر، تورج همتی صبح دوشنبه درهمایش زیست شناسی و محیط زیست در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: استان پهناور خراسان رضوی با قدمت تاریخی و ظرفیت های بسیار هنوز هم به با وجود تلاش های بسیار حوزه پژوهش و دانشگاهیان، نیازمند شناخت بیشتر و تحقیقات جامع تر درتمامی زمینه ها خصوصا درحوزه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی است.

وی افزود: پتانسیل های ارزشمند طبیعی استان که بعضا در سطح ملی و فراتر از آن بی نظیر و صاحب نام هستند و نیز ظرفیت های آزمایشگاهی این اداره کل در حوزه بانک ژن ،موزه و هرباریوم ظرفیت مناسبی برای پژوهش های دانشگاهی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد:برنامه های راهبردی و عملیاتی حفاظت محیط زیست استان در احیاء زیستگاه ها و ارتقاء کمیت و کیفیت ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت و تنوع زیستی و مدیریت زیست بوم های شکننده و حساس با دقت و جدیت در حال اجراست.

همتی تصریح کرد: آشتی با جوامع محلی به منظور تکمیل فرآیند های دنبال شده و افزایش سطح حفاظت از محیط زیست ،نقطه عطفی در استان است که این طرح در مناطق مختلف خصوصا در روستاهای حاشیه مناطق حفاظت شده درقالب طرح جامع بهسازی معیشت پایدار درحال انجام است.

وی تصریح کرد: اداره کل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی به منظور تعامل مشترک علمی، فنی،پژوهشی ،تحقیقاتی و اجرایی و با هدف ارتقاء کیفیت حفاظت محیط زیست تفاهم نامه همکاری مشترک را با دانشگاه فردوسی به امضاء خواهد رساند.