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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

پس از نشست شورای فنی کشتی؛

طلایی و توکلیان سرمربیان تیم های جوانان و نوجوانان شدند

طلایی و توکلیان سرمربیان تیم های جوانان و نوجوانان شدند

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، برای تعیین شدن وضعیت کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و نوجوانان در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس اعضای شورای فنی در این جلسه با توجه به اتمام مدت قرارداد تقی اکبرنژاد و با پیشنهاد حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی، ضمن قدردانی از زحمات وی در مدت حضور به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان، محمد طلایی را به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کردند.

همچنین با توجه به حضور غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان به عنوان سرمربی تیم بزرگسالان، با پیشنهاد حمید بنی تمیم و موافقت اعضای شورای فنی تیم های ملی امیر توکلیان به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد.

حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی در نامه ای از تقی اکبرنژاد در مدت حضور به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان قدردانی کرد.

کد مطلب 4487847

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