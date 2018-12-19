به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب انوشیروان محسنی بندپی به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار بود در کوتاهترین زمان برای این سازمان بزرگ که تعداد زیادی اقشار مستضعف جامعه را تحت پوشش خود دارد فردی را به عنوان رئیس مشخص کنند اما متاسفانه با گذشت چندین روز و رفتن بندپی از سازمان تامین اجتماعی به استانداری، هنوز این اتفاق رخ نداده است.

سازمان بهزیستی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای حمایتی کشور در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر را تحت حمایت و پوشش خود دارد که با در نظر گرفتن خانواده های آنان، تعدادشان به ۴ میلیون نفر می رسد و به تمامی این افراد خدمات مختلف توانبخشی، اجتماعی و حمایتی ارائه می کند به همین دلیل کارشناسان امور اجتماعی معتقدند برای خدمات رسانی مناسب به جامعه هدف مدیری توانمند انتخاب شود که با بدنه سازمان بهزیستی آشنا باشد و همچنین نیازهای اقشار نیازمند را نیز بداند.

در طی هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره گزینه‌های احتمالی برای تصدی پست ریاست بهزیستی مطرح شده است که در این بین نامه دو معاون سازمان بهزیستی نیز مطرح می شود.

حسین نحوی نژاد معاون فعلی امور توانبخشی یکی از دو گزینه مطرح برای تصدی ریاست سازمان بهزیستی است وی پزشک متخصص بوده و عضو هیئت امنای انجمن اوتیسم ایران است و از سوابق وی می توان به معاونت توانبخشی بهزیستی کشور، مدیر کل سابق امور سالمندان سازمان بهزیستی کشور و مدیر کل بهزیستی استان گیلان اشاره کرد.

نحوی نژاد در مدت فعالیتش در معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی با استفاده از نظرات کارشناسان امور معلولان و سازمانهای مردم نهاد فعال، اقداماتی در جهت بررسی و تسریع در تصویب اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس انجام داد به طوریکه کارشناسان نقش وی را در تصویب قانون جامع پر رنگ می دانند. شنیده ها حاکی از این است که نمایندگان مجلس به خصوص کمیسیون اجتماعی موافق انتخاب وی به عنوان رییس سازمان بهزیستی هستند.

فاطمه عباسی دیگر گزینه ریاست سازمان بهزیستی است. عباسی دارای مدرک پزشکی عمومی است و از سوابق وی می‌توان به معاونت پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران، مشاور زنان و امور خانواده رئیس بهزیستی کشور و با حفظ سمت معاون توسعه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی اشاره کرد.

فرحناز رافع گزینه دیگری است که از بین مدیران زن صحبت از سکانداری وی بر سازمان بهزیستی مطرح شده، وی در گذشته رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر بوده است.

همچنین یکی از گزینه هایی که به تازگی نام وی برای ریاست سازمان بهزیستی مطرح شده، وحید قبادی دانا است. وی پزشک متخصص است و سابق بر این رئیس سازمان جوانان هلال احمر بوده است.