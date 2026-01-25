به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد موذنی اعلام کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و استمرار تولید گوشت مرغ، طرح حمایتی تولید قراردادی در استان آغاز شد.

وی افزود: این طرح با هدف رفع مشکل کمبود سرمایه در گردش مرغداران و تضمین استمرار تولید اجرا می‌شود. در قالب این برنامه، مرغداران با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام استان می‌توانند نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را به‌صورت مدت‌دار و با بازپرداخت سه‌ماهه دریافت کنند و بدون دغدغه نسبت به جوجه‌ریزی و ادامه تولید اقدام کنند.

موذنی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام علاوه بر تأمین نهاده‌های دامی، خرید محصول نهایی تولیدشده را نیز تضمین می‌کند تا مرغداران با مشکل فروش مواجه نشوند.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت عملی از تولیدکنندگان، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، رفع موانع تولید و کمک به ثبات بازار عنوان کرد و افزود: با توجه به تغییر ارز ترجیحی، تأمین نهاده‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی مرغداران است که این طرح می‌تواند نقش مؤثری در رفع آن ایفا کند.

سرپرست اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت پایداری تولید، حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار گوشت مرغ است.