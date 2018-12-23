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۲ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

پیگیری مهر؛

رسول اولیازاده امروز از بیمارستان مرخص می‌شود

رسول اولیازاده امروز از بیمارستان مرخص می‌شود

فرزند رسول اولیازاده با بیان اینکه حال عمومی پدرش مساعد است، بیان کرد پدرش امروز یکشنبه ۲ دی ماه از بیمارستان مرخص خواهد شد.

حمزه اولیازاده، فرزند رسول اولیازاده عکاس پیشکسوت درباره حال عمومی پدرش که به دلیل سکته مغزی پنجشنبه در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بود، به خبرنگار مهر گفت: پدرم ظهر پنجشنبه ۲۹ آذرماه در حال تدریس در کلاس بود که سکته مغزی را رد می کند و همان زمان به بیمارستان منتقل و خدا را شکر خطر اصلی از سر پدرم رد می شود.

وی بیان کرد: حال پدرم از آن روز مساعد نبود و چون احتمال خطر وجود داشت تا امروز صبح در بخش مراقبت های ویژه بستری بود. البته امروز صبح به بخش منتقل شده است.

اولیازاده یادآور شد: حال عمومی پدرم خوب است و به احتمال زیاد همین امروز یکشنبه ۲ دی ماه مرخص خواهد شد.

رسول اولیازاده متولد ۱۳۳۶ است و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی عکاسی را به همراه رسول ملاقلی‌پور، دوست صمیمی خود آغاز کرد و با شروع انقلاب اسلامی و تظاهرات و عکاسی از راهپیمایی‌ها و درگیری‌های انقلاب به عکاسی و ظهور و چاپ عکس‌های خود پرداخت. وی همچنین یکی از عکاسانی است که به مقوله عکس دینی و به ویژه مناسک حج پرداخته است و عکس‌های او در این زمینه مشهور هستند.

کد مطلب 4492953
آزاده فضلی

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