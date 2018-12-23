حمزه اولیازاده، فرزند رسول اولیازاده عکاس پیشکسوت درباره حال عمومی پدرش که به دلیل سکته مغزی پنجشنبه در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بود، به خبرنگار مهر گفت: پدرم ظهر پنجشنبه ۲۹ آذرماه در حال تدریس در کلاس بود که سکته مغزی را رد می کند و همان زمان به بیمارستان منتقل و خدا را شکر خطر اصلی از سر پدرم رد می شود.

وی بیان کرد: حال پدرم از آن روز مساعد نبود و چون احتمال خطر وجود داشت تا امروز صبح در بخش مراقبت های ویژه بستری بود. البته امروز صبح به بخش منتقل شده است.

اولیازاده یادآور شد: حال عمومی پدرم خوب است و به احتمال زیاد همین امروز یکشنبه ۲ دی ماه مرخص خواهد شد.

رسول اولیازاده متولد ۱۳۳۶ است و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی عکاسی را به همراه رسول ملاقلی‌پور، دوست صمیمی خود آغاز کرد و با شروع انقلاب اسلامی و تظاهرات و عکاسی از راهپیمایی‌ها و درگیری‌های انقلاب به عکاسی و ظهور و چاپ عکس‌های خود پرداخت. وی همچنین یکی از عکاسانی است که به مقوله عکس دینی و به ویژه مناسک حج پرداخته است و عکس‌های او در این زمینه مشهور هستند.