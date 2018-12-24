کیفرخواست کارمند گمرک، ژن خوب و تضمین امضا در «نطنز»

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین شب طنز انقلاب اسلامی با عنوان «نطنز»، به همراه اجرای برنامه‌هایی نظیر شعرخوانی طنز، استندآپ کمدی و ترانه خوانی طنز از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی در حسینیه هنر برگزار شد.

یازدهمین شب طنز انقلاب اسلامی با اجرای علی زکریایی و با شعرخوانی طنز محمد صفایی آغاز شد که شعرش با عنوان «ژن خوب» را قرائت کرد.

در ادامه، یاسر پناهی فکور، دیگر شاعر طنزپرداز به روی سن حاضر شد و شعر طنزی را در مورد تیتر تاریخی روزنامه شرق «امضای کری تضمین است» قرائت کرد.

فهیمه انوری، سومین شاعر طنزپردازی بود که نوبت به قرائت شعر او در این مراسم رسید. انوری شعر طنزی را در مورد حواشی اخیر یکی از نمایندگان مجلس خواند که بخش‌هایی از آن در ادامه آمده است.

ای به ‌قربان تمام فحش‌های خوشگلت

می‌خری یک شهر را با لکسوس ناقابلت

شصت و نه ثانیه از وقتت هدر شد پشت در

شصت و نه قانون فدای کار خیلی عاجلت

ما که از دستت سرکاریم، پس مچکریم

تو خود شغلی گلم! هستیم ماها شاغلت

در ادامه شعرخوانی طنز، نوبت به محمدرضا درخشان رسید. او شعر طنز خود را که در مورد دوره پسابرجام بود را برای حاضران خواند.

زهرا صفری، پنجمین شاعر طنزپردازی بود که در این برنامه سروده‌اش را درباره برجام و «امضای کری» قرائت کرد.

در بخش بعدی این محفل طنز، نوبت به برنامه نقالی و پرده خوانی طنز رسید که برای اولین بار در طنزپردازی کشور، با اجرای امین شفیعی در این برنامه اجرا شد. این طنزپرداز جوان، پرده‌خوانی خود را با موضوع برجام اجرا کرد که مورد توجه و استقبال خوب حاضران در این مراسم قرار گرفت.

در ادامه، مجتبی الله وردی، هنرمند و خواننده انقلابی، ترانه‌ای طنز درباره «برجام» را در این محفل طنز رونمایی و اجرا کرد که همانند قسمت پرده‌خوانی با استقبال پرشور مخاطبان همراه بود. «امین شفیعی» شعر این قطعه موسیقی طنز را سروده شده بود و تظیم آن هم برعهده «مزدک عباسی» بوده است.

در بخش بعدی یازدهمین شب طنز انقلاب اسلامی، بعد از پخش کلیپی طنز در مورد توهین نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی به کارمند گمرک، محمدرضا شهبازی، طنزپرداز و مدیر باشگاه طنز انقلاب، متن طنزی با عنوان «کیفرخواست کارمند گمرک» قرائت کرد با شور و استقبال فراوان حاضران در این برنامه مواجه شد.

بخش دیگر این برنامه به شعر خوانی امیرحسین کمال زارع، اختصاص داشت که سروده‌ای با عنوان «گفتند که امضای کری تضمین است» قرائت کرد.

در ادامه یازدهمین شب طنز انقلاب اسلامی، نوبت به امین میمندیان، طنزپرداز جوان کرمانی رسید که با حضور در روی سن، استندآپ کمدی خود را برای مخاطبان اجرا کرد که با تشویق های پی در پی آنها همراه بود.

بعد از این استندآپ کمدی، ناهید رفیعی، دیگر شاعر طنزپرداز سروده‌ خود را درباره رأی به رئیس جمهور قرائت کرد.

بخش دیگر یازدهمین شب طنز انقلاب اسلامی، به شعرخوانی زهرا آراسته‌نیا اختصاص داشت. او شعر طنز خود که با عنوان «مجلس خانه ملت است» خواند. بخش هایی از این شعر در ادامه آمده است.

یافتم جایی که خوابیدن خوش است

حاصل تَکرار را چیدن خوش است

حرف بی خود می‌زند شفافیت

بر سر خوان اند و بلعیدن خوش است

عکس سلفی ابتدای راه بود

پای آن ها لایک کوبیدن خوش است

در پایان یازدهمین شب طنز انقلاب اسلامی، از میان حاضران در این برنامه که در مسابقه بهترین جواب طنز درباره سوالی با عنوان «الان با امضای کری چه کارهایی میشه کرد؟» شرکت کرده بودند، قرعه‌کشی برگزار شد که «علی‌محمد حسینی» به عنوان برگزیده انتخاب شد و یک «دبه» به عنوان جایزه دریافت کرد.

در حاشیه این محفل طنز، نمایشگاه کاریکاتوری از آثار مازیار بیژنی درباره تیتر روزنامه شرق «امضای کری تضمین است» برپا شده بود.

شب طنز انقلاب اسلامی به صورت ماهانه از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.