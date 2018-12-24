به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مکان-ویژه چیدمان در خانهای خالی از سکنه برگزار میشود و پس از پایان نمایشگاه، این محل وارد پروسه بازسازی جهت تاسیس یک نگارخانه خواهد شد.
به دلیل مکان- ویژه بودن آثار این نمایشگاه، بیشتر آنها تنها در طول برقراری این نمایشگاه قابل دیدن هستند و بعد از اتمام آن به دلیل تغییرات اساسی بنا، تخریب خواهند شد.
کیوریتوری این نمایشگاه را تکین آغداشلو برعهده دارد و آثاری از بهادر ادب، تکین آغداشلو، امیرعلی ایزدی، سوده باقری تیرتاش، مهرنوش باقریدوست، امیرحسین ترکزاده، رعنا دهقان، سهیل راد، کسرا رفیعی، هدا زرباف، سی و ۸، رهام شامخ، اشکان صادقی و آرمیتا قصابی در آن به نمایش در میآید.
در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه به قلم تکین آغداشلو آمده است:
«بازنگری در خانه خیابان عبده» نمایشگاهی از آثار چیدمان و نقاشی دیواری مکان-ویژه ۱۴ هنرمند است که در بنایی مسکونی و خالی از سکنه در تهران به نمایش درمیآید. پایههای فکری و کیوراتوریال این نمایشگاه ریشه در بازنگری، تصاحب و تحول مفهوم «خانه» از محلی آشنا و به نوعی سمبل روزمرگی و حریم خصوصی، به یک مدیوم هنری دارد. هنرمندان این نمایشگاه با تصاحب یا «آپروپریاِیشن» این بنا، بازنگریای دارند نسبت به اندرونیترین فضاهای زندگی به قصد کشف، تغییر و نمایش دوباره آنها.
رشته اتصال این آثار، بازتعریف خصوصیترین مکانهای زندگی روزمره است: اتاق خواب، دستشویی، زیرزمین، استخر و غیره. امری که فیلسوف و تئوریسین دهه ۱۹۶۰ فرانسوی گی دبور، تحت عنوان «جغرافی روانی» آن را «محو شدن کامل مرز هنر و زندگی» تعریف میکند. او به همراه همفکران خود سعی در مقابله با جنبه بازاری/سرمایهداری هنر و ارایه جایگزینی برای آن، توسط تصاحب فضاهای شهری نامرتبط با «نهاد هنر» و ایجاد رویدادهای هنری مستقل که وی آنها را «موقعیت» مینامید داشت. «خانه خیابان عبده» به این معنی یک «موقعیت» است برای بازنگری تجربی یک مکان جغرافیایی روزمره برای هنرمند و بازدیدکننده.»
افتتاحیه نمایشگاه «بازنگری در خانه خیابان عبده» جمعه ۷ دی، ساعت ۴ تا ۹ شب برگزار میشود. این نمایشگاه تا ۱۴ دی ماه به نشانی خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، شماره ۷ برپاست و علاقهمندان میتوانند ساعت ۱۱ صبح تا ۹ شب از این آثار دیدن کنند.
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