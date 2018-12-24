اقدامات تربیتی آستان قدس رضوی الگوی دیگر نهاد ها شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در جمع خبرنگاران و در آیین بهره برداری از پردیس تربیتی توانا گفت: این مجموعه یکی از برکات حضور امام رضا است و امروزه یک مجموعه ۵۰ هزار متر مربعی آن هم در منطقه ای که هر متر مربع آن ارزش زیادی دارد، در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی با تحسین تشخیص استان قدس رضوی برای تبدیل این مکان به فضایی تربیتی گفت: امیدواریم دانش آموزان خصوصا دانش آموزان مدارس محروم تر با حضور در این مکان از برنامه های تربیتی و دینی آن استفاده کنند.

حدادعادل با اشاره بر تاثیر این فضا بر دانش آموزان تصریح کرد: دانش آموزان باید با حضور در این فضاها روحیه گرفته و در مسائل درسی خود پیشرفت کنند.

وی با اشاره به فوت ۴ دختر دانش آموز در زاهدان گفت: تمامی مردم و مسئولان از این موضوع متاسف شدند اما این فضا ها می تواند در کنار اینگونه مشکلات و فضاهای نامناسب ظرفیت های مطلوبی را در اختیار آموزش پرورش قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که می توان شاهد چنین فضاهایی در کنار نقاط کشور از جمله نقاط محروم بود، عنوان کرد: این اقدام استان قدس می تواند به عنوان الگویی برای دیگر نهادها باشد و مسیر این گونه اقدامات را ساخت مکان های آموزشی در دیگر شهرها ایجاد شود.