۵۴۸ کیلوگرم زعفران از اراضی کشاورزی همدان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله شهبازی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به توضیح وضعیت کشت زعفران در استان همدان پرداخت و گفت: کشت زعفران در استان همدان از سال‌ ۸۳ آغاز شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: سال ۸۳ سطح زیرکشت این محصول در استان همدان ۱۶ هکتار بود که با روند افزایش سطح زیرکشت این محصول در آخرین آمار به ۱۶۱ هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ تا ۹۷ حدود ۶۷۴ میلیون تومان از منابع اعتباری استان همدان برای کشت زعفران پیش‌بینی شد؛ عنوان کرد: تولید زعفران از ۵۲ کیلو در سال ۸۳ به ۹۸ کیلو در سال ۸۸ رسیده و سال گذشته نیز ۳۶۶ کیلوگرم زعفران از اراضی استان برداشت شده است.

شهبازی با اشاره به اینکه تولید زعفران در سال جاری در همدان به ۵۴۸ کیلوگرم رسیده است؛ بیان کرد: براساس آخرین بررسی‌ها شهرستان ملایر با ۷۳ هکتار ۲۶۱ کیلوگرم زعفران دارای بیشترین سطح زیرکشت زعفران در استان همدان است.

وی با بیان اینکه شهرستان رزن با ۶۵ کیلوگرم تولید سالانه زعفران و شهرستان بهار با ۵۲ کیلوگرم تولید زعفران در مقام دوم و سوم کاشت زعفران در استان قرار دارند، افزود: متوسط عملکرد کاشت زعفران به ازای هر هکتار در استان همدان ۴ کیلوگرم و بالاتر از متوسط کشوری است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه در استان همدان زعفران، گل محمدی، گشنیز و رازیانه از جمله گیاهان دارویی به شمار می رود که کشت می شوند و مصرف خوراکی نیز دارند، گفت: یکی از خاستگاه و زیستگاه های زعفران دامنه زاگرس به ویژه الوند است.