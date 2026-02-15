نماینده ویژه رئیس جمهور در اکوسیستم واکسن کشوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب سیدرضا بنی‌هاشمی به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در اکوسیستم واکسن کشوری و مجری پروژه ملی برج فناوری زیست‌بوم واکسن»، تصریح کرده است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال ضمن تعامل سازنده و هم‌افزا با کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط و اتخاذ تدابیر و برنامه‌های راهبردی متناسب، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین نسبت به طراحی ساختار هوشمند و مستقل اکوسیستم واکسن و راهبری مؤثر روند ساخت و اجرای پروژه ملی برج فناوری با هدف ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در این حوزه مجدّانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سیدرضا بنی‌هاشمی

نظر به مراتب تعهد، توانمندی و سوابق ارزشمند علمی جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در اکوسیستم واکسن کشوری و مجری پروژه ملی برج فناوری زیست‌بوم واکسن» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن تعامل سازنده و هم‌افزا با کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط و اتخاذ تدابیر و برنامه‌های راهبردی متناسب، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین نسبت به طراحی ساختار هوشمند و مستقل اکوسیستم واکسن و راهبری مؤثر روند ساخت و اجرای پروژه ملی برج فناوری با هدف ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در این حوزه مجدّانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران