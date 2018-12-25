جاسوسان تیم ملی فوتبال شناسایی و اخراج شدند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، مسئولان تیم ملی فوتبال ایران توجه ویژه ای به درخواست سرمربی تیم ملی مبنی بر عدم خروج فیلم از تمرینات این تیم در دوحه قطر دارند. از این رو حساسیت زیادی در خصوص رفت و آمد افراد به داخل اردو وجود دارد.

همین حساسیت در خصوص تماشای نخستین بازی تیم ملی در اردوی قطر مقابل فلسطین نیز وجود داشت.

با این حال دوفرد ناشناس به روش های مختلف مشغول فیلمبرداری و عکاسی از بازی دوشنبه شب تیم ملی در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه بودند که توسط مسئولان امنیتی تیم ملی فوتبال شناسایی و سپس از محل بازی اخراج شدند.

مسئولان فدراسیون فوتبال عکس این دو نفر را نیز تهیه کرده و قصد دارند در صورت حضور آنها در کادرفنی حریفان ایران در جام ملت های آسیا شکایت رسمی نیز از جاسوسان تمرین و بازی تدارکاتی تیم ملی داشته باشند.