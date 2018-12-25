بیانیه گندمکاران در دفاع از حجتی/مجلس تجدیدنظر کند

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد محورهای استیضاح وزیر جهاد ربطی به حوزه مسئولیت های وی ندارد و از نمایندگان مجلس خواستند در نظرات خود تجدیدنظر کنند، آنها همچنین مطرح کردند که محمود حجتی از جمله افراد دلسوز و متعهد در بخش کشاورزی و حضور او را برای تامین امنیت غذایی ضروری است. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

هم اکنون که در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم، اگر نگاهی به کشاورزی کشور داشته باشیم به این موضوع دست پیدا می کنیم که هر موقع در این بخش افراد توانمند، کاربلد، متخصص، متعهد و دلسوز زمام امور کشاورزی را در دست گرفتند توانستند با همین داشته های موجود کشور را از وابستگی در بعضی از محصولات استراتژیک رها سازند و ضریب امنیت غذایی را ارتقا بخشند تا جایی که در بعضی از محصولات از جمله گندم، شکر به خود کفایی رسیدیم؛ در حال حاضر نیزعلیرغم خشکسالی های پیاپی و کاهش نزولات جوی، امیدوار هستیم، با مدیریت منابع آبی در برنج ودانه های روغنی نیز بتوانیم مسیر خود اتکایی را طی کنیم ودربعضی از محصولات زراعی، باغی، دامی، طیورو شیلاتی صادر کننده باشیم.

این اتفاق رقم نمی خورد مگر با مدیریت جهادی و نگاه علمی، فنی و با استفاده دانش و تکنولوژی و مسلح شدن به علوم و فنون روز وتوجه به زیر ساخت های توسعه ای تولید از جمله تجهیز و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون بذور مناسب، توسعه کشت های گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس، در دریا، توجه به آموزش بهره برداران، تحقیقات، استفاده از توان بخش خصوصی، افزایش بهره وری در آب با توسعه سیستم های آبیاری نوین، استفاده از تیم متخصص در حوزه زراعت و دیگر بخش های تخصصی ایجاد انسجام و وحدت در تیم وزارت جهاد کشاورزی از وزارت خانه تا سازمان ها، مدیریت ها و مراکز خدمات. استفاده از توان کارشناسی کارشناسان در عرصه توجه به دغدغه های تولید کنندگان بخش کشاورزی و پیگیری امورات آنها وهمچنین همراهی با آنها درتمام زمینه ها.

نکته قابل توجه این است که تمام این موارد در دوره مدیریت جناب اقای مهندس حجتی اتفاق افتاده است.

امروز که کشور در شرایط جنگ اقتصادی هست و نظام سلطه با تحریم های همه جانبه، علیه کشور، قصد بر اندازی نظام را دارد و قصد دارد با سلاح عدم تامین غذا، مردم را در برابرحاکمیت بسیج کنند، خوشبختانه ما در تامین کالاهای اساسی در شرایط مناسبی قرار داریم.

چراکه با درایت حکیمانه مقام معظم رهبری در گذشته با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی و اجرای آن توسط وزیر جهاد کشاورزی و تلاش گسترده و برنامه ریزی استراتژیک در سالهای اخیر در این حوزه خوشبختانه تیر دشمن به سنگ خورد و همچنین تلاش عوامل داخلی آنها که تلاش میکردند اقای حجتی را به دلایل مختلف زیر سوال ببرند و ایشان را از کشاورزی کشور جدا کنند بی نتیجه ماند.

امروز شاهد این هستیم که نمایندگان محترم البته با نگاه کمک به کشاورزان مواردی را در بحث استیضاح مطرح نمودند که برابر قانون، وزیر نقشی در این مساله ندارد. از جمله تعیین قیمت محصولات کشاورزی در قانون خرید تضمینی و اجرای بند خ تبصره ۳۳ قانون برنامه؛ که در هر دو مورد وزیر محترم تا جایی که قانون به او اجازه داده به موقع عمل نموده است.

بنابراین از نمایندگان به ویژه اعضای محترم کمیسیون کشاورزی انتظار داریم، در مسیر اصلاح قانون خرید تضمینی تلاش کنند و با تحلیل موضوعات اقتصادی کشور در شرایط تحریم، بیشتر به اقدامات شایسته وزیر جهادکشاورزی در پیشگیری از محدودیت های غذایی مورد هدف استکبار برای در مضیقه قرار دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه و عنایت ویژه بنمایند و هوشیارانه با دادن رای اعتماد به آقای حجتی که وزیری دلسوز و متعهد است، دشمنان نظام را مایوس گردانند.

بنیاد ملی گندمکاران ایران