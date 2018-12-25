بودجه وزارت امور خارجه ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را صبح امروز(سه شنبه) به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸، تقدیمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، از افزایش ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه وزارت امور خارجه حکایت دارد.
به گزارش مهر، بودجه وزارت امور خارجه مصوب سال ۱۳۹۷ رقمی بالغ بر ۱۲،۵۲۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بود که در لایحه پیشنهادی امسال این رقم به ۲۶،۶۶۴،۵۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
بر این اساس، ارقام ردیفهای بودجه بخشهای مختلف وزارت امور خارجه اعم از «همکاریهای اقتصادی بینالمللی، سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی، مرکز آموزش روابط بینالملل و هزینههای ضروری نمایندگیهای خارج از کشور» در لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است بطوریکه، به استثنای بخش همکاریهای اقتصادی بینالمللی که بدون تغییر نسبت به سال گذشته مانده است، ردیف بودجه کمک دولت ایران بابت مخارج سازمانهای بینالمللی از رقم ۱،۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مصوب سال ۹۷ به رقم ۱،۹۳۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافت است.
همچنین دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ رقم ردیف بودجه مربوط به مرکز آموزش روابط بینالملل را از رقم ۸،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مصوب سال ۱۳۹۷ به رقم ۴۰،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش داده است و از سوی دیگر رقم ردیف بودجه مربوط به هزینه های ضروری نمایندگیهای خارج از کشور را از رقم ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مصوب سال ۱۳۹۷ به رقم ۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال رسانده است
به گزارش مهر، ظریف چندی پیش با انتقاد از بودجه وزارت امور خارجه گفت: «مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی کشور»
|بودجه وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۷
|بودجه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۸
|۱۲،۵۲۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
|۲۶،۶۶۴،۵۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
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