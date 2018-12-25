وارد مرحله پسا غربی شدیم/ آمریکا در منطقه افول کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد کاظم سجادپور معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه در برنامه رو در رو از شبکه چهار سیما، سیاست آمریکا در منطقه را بررسی کرد.

ابتدا مراد عنادی کارشناس مجری برنامه با طرح مسائلی از اتفاقات اخیر کاخ سفید و تصمیم های ترامپ مبنی بر خروج از منطقه ارائه کرد و بررسی چرایی خروج نیروهای نظامی آمریکا را به ادامه گفتگو موکول کرد.

معاون وزیر امور خارجه در این رابطه تصریح کرد: دلایل مختلفی برای خروج نظامیان آمریکایی مطرح است و اعلام و عمل فاصله دارد هر چند که در سطح بین الملل اعلام همان عمل است.

سجادپور به بررسی منطقه و خروج نظامیان ادامه داد و افزود: محافل فکری سیاست خارجی در صدد اولویت بندی برای حفظ قدرت سیاسی آمریکا در جهان هستند و چند تحلیل و نظریه در این رابطه مطرح بوده است.

وی خاطر نشان کرد: برای ایالات متحده چین یک چالش محسوب می شود و ممکن است با ظهور چین نتواند به قدرت مورد نظر خود بازگردد.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه همچنین در مورد سوریه و افغانستان تصریح کرد: این دو کشور موقعیت های کاملا متفاوتی دارند و افغانستان تحت جنبه های روانی سلطه گری مورد حمله آمریکا قرار گرفت و در ۱۷ سال گذشته عملاً آمریکا موفقیتی نداشت.

سجادپور ادامه داد: پرونده سوریه متفاوت است و در ۲۰۱۱ مداخلات مداخله در این کشور بالا گرفت و ایران به دعوت دولت سوریه وارد عمل شد و آمریکا و دیگر کشورها مداخله کردند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت سوریه مستقر شده و با این شرایط عده ای کاهش اثرگذاری ایران در سوریه را دلیل ادامه حضور نظامیان آمریکا می دانستند.

معاون وزیر امور خارجه با طرح این موضوع که آمریکا در سطح منطقه ای کار بیشتری نمی توانست انجام دهد به فاکتور ترکیه اشاره و ادامه داد: دست ترکیه در فعل و انفعالات کردها باز خواهد شد و آمریکا بار دیگر به کردها خیانت کرده است.

سجادپور در رابطه با موضع گیری عربستان گفت: عرب ها موافق حضور نیروهای نظامی آمریکا در سوریه بودند.

وی همچنین در رابطه با نقش اروپا در سوریه عنوان کرد: رفتن آمریکا به نحوی است که فرانسه امکان ماندن به تنهایی ندارد.

معاون وزیر امور خارجه بار دیگر به مسئله افغانستان پرداخت و ادامه داد: آمریکا با طرح مسائلی چون اتلاف هزینه ها در جنگ ها مواجه بود و با وجود نقش بالای رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا تصمیم های ترامپ قابل توجه است و آمریکا در افغانستان با بن بست جدی رو به روست.

سجادپور افزود: همانند تئوری ویتنامی کردن جنگ نیکسون به افغانی-افغانی کردن جنگ در افغانستان توسط آمریکا و ترامپ می رسیم و ترامپ در صدد تولید هیجان است و ابعاد روانی را در نظر دارد و ترامپ روز گذشته به مناسبت کریسمس در ۳ ساعت ۱۰ توئیت را پُست کرد.

وی خاطر نشان کرد: آمریکا علیرغم تحولات نظامی ظرفیت شکل دادن تحولات در منطقه را ندارد.

معاون وزیر امور خارجه در جمع بندی مسئله نظامی آمریکا در منطقه بیان کرد: وقتی روابط سلطه گرایانه باشد واکنش مقاومت شکل می گیرد و در منطقه به این شکل رابطه سلطه و مقاومت شکل گرفته و در نهایت تصمیم ها از سوی فشار و سلطه تعدیل خواهد شد.

سجادپور همچنین در تحلیل وضعیت داخلی آمریکا و استعفای مقامات ارشد کاخ سفید اظهار کرد: سازمان های آمریکا در قطب های قدرت با کشمکش هایی مواجه بودند و جان بولتون یک نومحافظه کار است و اشغال نظامی عراق را تایید کرد.

وی ادامه داد: مایک پمپئو در بازی داخلی آمریکا نیم نگاهی به ریاست جمهوری دارد و مَتیس نسبت به جان بولتون و مایک پمپئو یک نظامی است و خود ترامپ با همه این شخصیت ها متفاوت است و بین این افراد اختلاف است و همواره تناقض و ابهام وجود دارد.

معاون وزیر امور خارجه در رابطه با واکنش های سیاسی داخل آمریکا در مورد حمایت جمهوری خواهان از ترامپ گفت: جمهوری خواهان گرفتار ترامپ شدند و ترامپ توانسته بر جمهوری خواهان مسلط شود و امروز شکاف هایی در حزب جمهوری خواه وجود دارد.

سجادپور با مباحث سقوط سهام در بورس آمریکا نیز پرداخت و ادامه داد: ترامپ شخصیتی بر خلاف ارزش های جمهوری خواهان دارد و با استفاده از سرخوردگی های اقتصادی آنها بر این حزب مسلط شده و این به این معنی نیست که رابطه ترامپ با جمهوری خواهان رابطه روشنی باشد بلکه پُرلایه و پیچیده است.

وی در رابطه با رفتار ایالات آمریکا پیش از پیروزی انقلاب تا موضوع برجام بیان کرد: اتفاقات موجب شد تا ایران در خاورمیانه در موقعیت برتر قرار بگیرد و ایران تنها کشوری است که امنیت خود را تامین کرده و امنیت قرضی ندارد.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی در ۴۰ سال نهاد سازی کرده و در مقایسه با عربستان سعودی باید توجه داشت آنها قدرت خود و امنیت خود را به تنهایی حفظ نمی کنند و نهاد سازی نکردند.

سجادپور ادامه داد: ایران در منطقه یک بازیگر است و در مقابل پرونده های استراتژیک بازیگری ایران مهم است و در جنگ نرم واکنش تمام بازیگران مهم است و مهندسی های اجتماعی بزرگ با پیش فرض های ساده رخ می دهد.

وی با ذکر مثالی گفت: با برکناری صدام از عراق دموکراسی در این کشور حاکم شد.

معاون وزیر امور خارجه در رابطه با مفهوم برنده بازنده در روابط آمریکا با سوریه گفت: رژیم صهیونیستی به حضور آمریکا در سوریه علاقمند است و حتی روس ها را به حضور در سوریه دعوت کرد و با همه این واکنش ها و مداخلات قطعا آمریکا در سوریه بازنده است.

سجادپور به موضوع یمن هم اشاره کرد و تاکید کرد: آش به قدری شور شد که صدای آشپز هم درآمد و کنگره آمریکا ابراز مخالفت کرد.

وی در همین محور اظهار کرد: قتل خاشقچی را نباید دست کم گرفت و این خود شکستی برای عربستان است و ممکن است این باخت موجب پرخاشگری عربستان شود.

معاون وزیر امور خارجه با طرح این پرسش که چه کسی می داند ترامپ فردا چه تصمیمی می گیرد؟ ادامه داد: ترامپ شخصیت غیر قابل پیش بینی دارد.

سجادپور همچنین اظهار کرد: منازعات عربی در منطقه ریشه در امپراطوری های گذشته دارد و همینطور روند امپراطور عثمانی نشان دهنده روند بالا و پایین رفتن به روش های کند و تند است و این سرعت ها به قدرت بازسازی هم ارتباط دارد.

وی تصریح کرد: مفهوم از افول باید مشخص شود چرا که اقتصاد آمریکا همچنان اقتصاد اول است و باید افول آمریکا در منطقه را بررسی کرد که دیگر دست برتر، سامانه برتر و حرف برتر را ندارد.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه بیان کرد: ترامپ خواست افول آمریکا در جهان را که لیبرال ها آن را افت دادند بالا ببرد در حالیکه قدرت بسیار ظریف است و با مقبولیت همراه است.

سجادپور تصریح کرد: شکاف هنجاری بین اروپا و آمریکا وجود دارد و اروپایی ها آمریکا را شریک و قابل مذاکره نمی دانند.

وی خاطر نشان کرد: باید قدرت آمریکا را مورد به مورد بررسی کرد و این افول قدرت هم در مواقع و موقعیت ها متفاوت است و آمریکا و غرب قطعا از تسلط ویژه بر جهان گذر کرده و قدرت و ثروت و فکر دیگر انحصار انحصاری در آمریکا و اروپا نیست و وارد مرحله پسا غربی، پسا آمریکا و پسا اروپا هستیم.

معاون وزیر امور خارجه با طرح این موضوع که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، بیان کرد: تا ۱۰ روز دیگر کنگره در اختیار جمهوری خواهان است و در حال حاضر دولت آمریکا بسته شده و در مورد بودجه با کنگره توافق نداشتند.

سجادپور افزود: برخی از پرونده های خارجی در آمریکا تبدیل به مسائل داخلی آمریکا شده و ترامپ یک رئیس جمهور گرفتار است و متیس بیشترین تداوم را در وزارت دفاع داشت و اینکه چه کسی به جای او می آید وضعیت را مشخص می کند و قضاوت در رابطه با خروج نیروهای نظامی در حال حاضر زود است.

وی در رابطه با تحولات منطقه نیز اظهار کرد: پاکستان در شرایطی است که آمریکا دوست تاکتیکی او و چین دوست استراتژیک پاکستان است.