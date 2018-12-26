تداوم نتایج خوب پدیده در لیگ برتر رویا است/ادامه مشکلات مالی

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی سرآسیایی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل باشگاه این تیم اظهارکرد:شرایط تیم پدیده خوب نیست و ما در مسائل ریز و درشت مانده‌ایم و نیاز است تا اهتمام ویژه‌تر و سریع‌تری صورت گیرد تا هرچه زودتر تکلیف مالکیت باشگاه مشخص شود.

وی افزود:برای پرداخت بدهی پدیده به سوبا تنها ۱۰ روز دیگر فرصت داریم که از این مدت باقی مانده، بخشی هم تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی است که کار ما را سخت تر هم می کند و اگر نتوانیم بدهی را پرداخت کنیم کسر ۶ امتیاز از پدیده توسط فیفا قطعی خواهد بود.

قائم مقام باشگاه پدیده بیان کرد: سازمان همیاری شهرداری ها کمک های فراوانی را به تیم داشتاما از زمانی که موضوع انتقال باشگاه مطرح شد، آنها نیز جواب گوی ما نیستند و اعلام کردند موضوع مالکیتی تیم باید تعیین تکلیف شود و متاسفانه باید بگویم با قطع کمک های این سازمان عملا ما در امور روز مره تیم هم مانده ایم.

سرآسیایی افزود: در شرایطی که رقبا علاوه بر حضور در نقل و انتقالات و تقویت تیم‌های خود، به اردو می‌روند و با آمادگی وارد مسابقات می‌شوند، ما هیچ چیزی نداریم و عملا ادامه روند خوب پدیده در لیگ هجدهم بیشتر به رویا شبیه شده‌است.

مدیر تیم پدیده تاکید کرد: علاوه بر کارمندان و پرسنل باشگاه پدیده که بیش از ۷ ماه است حقوق نگرفته‌اند، روزانه با مشکلات ریز و درشت بسیاری مواجه هستیم و روی رفتن به دفتر باشگاه را نداریم.