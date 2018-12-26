بازدیدهای مستمر از پروژه های مسکن مهر خراسان رضوی انجام شود

به گزارش خبرنگارمهر، قربان میرزایی ظهر چهارشنبه درجلسه شورای مسکن خراسان رضوی اظهار کرد: بازدیدهای مستمر از پروژه های مسکن مهر در نقاط مختلف باید انجام و در گام نخست مشکلات و نواقص و ضعف های کار در این پروژه ها از جمله گلبهار احصا و استخراج شود و هر دستگاه برنامه خود را برای انجام تعهد ارائه کند و وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

وی افزود:تا پایان سال ۹۸ باید کارمسکن مهر هم در حوزه ساخت و هم مسائل زیربنایی به انجام برسد که برنامه ریزی ما در استان تا شهریور ماه سال آینده است و در این راستا مقرر شد سازمان ملی زمین و مسکن برای تکمیل حوزه های زیرساختی و خدماتی مسکن مهر در خراسان رضوی ۷۰ میلیارد ریال کمک کند و مابقی اعتبارات مورد نیاز را از منابع استانی تامین کنیم.

سرپرست استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های خود را در حوزه ساخت و سازها و مباحث زیربنایی و روبنایی بر این حوزه متمرکز کنند و همچنین قرار شد سازمان ملی زمین و مسکن ۸۰۰ میلیون تومان هم به صورت خاص برای پروژه مسکن مهر در قوچان و اجرای خط فاضلاب تامین کند.

میرزایی تصریح کرد :در گلبهار که بیش از ۲۵ هزار واحد مسکن مهر درآن اجرایی شده و بخش زیادی به انجام رسیده مباحث خدماتی و زیرساختی آن در قالب طرح جامع شهری دیده شده و انجام می شود.

وی افزود: افزایش وام مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون ریال کمک بسیار خوبی است و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر اجرایی شود که کمکی به تکمیل سریعتر این پروژه هاست.

سرپرست استانداری خراسان رضوی بیان کرد: شناسنامه مسکن مهر در هر منطقه باید به گونه ای تهیه شود که وضع موجود ،خدمات زیربنایی ، روبنایی و اقدامات باقیمانده و اولویت ها و ضرورت هایی که باید انجام شود در آن مشخص شده باشد.