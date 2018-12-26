پیکر آیت الله هاشمی شاهرودی در قم تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ظهر چهارشنبه پس از اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران برای خاک سپاری در حرم حضرت معصومه(س) به قم منتقل شد.

پیکر این عالم ربانی از ساعت ۱۴ امروز با حضور جمع کثیری از مردم قم، طلاب و اساتید حوزه، مسئولان کشوری و لشکری، تعدادی از اعضای هیئت دولت و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) تشییع شد.

در این مراسم،‌ نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، آیت الله حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور، آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و امام جمعه قم، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، حسینعلی امیری معاون رئیس جمهور، تعدادی از مسئولان قوه قضائیه و مدیران استان قم حضور داشتند.

پیکر آیت الله هاشمی شاهرودی پس از طواف گرد ضریح مطهر حضرت معصومه(س) در مسجد بالاسر و کنار قبور مراجع عظام تقلید و بزرگانی همچون آیت الله مشکینی، آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله بهاء الدینی و آیت الله العظمی گلپایگانی به خاک سپرده می‌شود.

مسیر مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) مملو از جمعیت بود و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در مسیر و در حرم مطهر نوحه سرایی کردند و تشییع کنندگان به عزاداری پرداختند.

پیکر این عالم ربانی پس از سال‌ها تلاش و مجاهد با حضور جمعی از مسئولان و خانواده آن مرحوم در خاک آرام گرفت.

ریاست قوه قضائیه، عضو فقهای شورای نگهبان، ریاست شورای حل اختلاف قوا و همچنین تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه قم از جمله سوابق مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است.

امشب بعد از نماز مغرب و عشا نیز مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب با حضور اساتید حوزه و مردم قم در مسجد اعظم برگزار خواهد شد.