به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم مرحوم حاج الیاس قمی پدر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. در این مراسم که همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع)، در مسجد امام صادق (ع) - میدان فلسطین- برگزار شد، مقامات کشوری و لشگری، وعاظ، مداحان و اهالی فرهنگ و هنر و جمع کثیری از دوستداران مرحوم حضور داشتند.

بنابراین گزارش در این مراسم، حجت‌الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم دولابی، عضو مجلس خبرگان رهبری، بعد از ذکر مصائب اهل بیت و خصوصاً امام هادی (ع)، با بیان اینکه مرحوم الیاس قمی؛ خادم با اخلاص آستان اهل‌بیت (ع) بود گفت: مرحوم الیاس قمی، علاوه بر داشتن سجایای اخلاقی و انسان دوستی، خالصانه به ائمه اطهار (ع) و خصوصاً سالار شهیدان عشق می‌ورزید و به تمام معنا خادم این خانواده بود، ایشان بارها از محل سکونت خود در کرج با پای پیاده به زیارت حضرت سیدالشهداء (ع) مشرف شده بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران، ثمره تلاش‌های صالحان و ایثار ائمه اطهار ازجمله امام هادی (ع) است گفت: اگر خون‌دل خوردن اهل‌بیت و به‌ویژه امام هادی نبود امروز معارف شیعه و حتی این انقلاب به‌دست ما نمی‌رسید.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: شاید در هیچ زمانی، شیعه به‌اندازه زمان امام هادی علیه‌السلام مظلوم نبود و همواره جرم شیعیان این بود که عاشق و دلباخته اهل‌بیت بودند، بارها به‌خاطر این عشق، مورد ظلم و ستم قرار گرفتند اما امروز به یمن انقلاب و خون شهدا، ما از زلال معارف این بزرگواران بهره می‌بریم، این در حالی است که باید بدانیم برای هر صندلی مسئولیت در این کشور، خون‌های زیادی ریخته شده و مسئولان نه‌تنها باید پاسخگوی خون شهدای انقلاب اسلامی، بلکه باید پاسخگوی خون شهدای اسلام در طول زمان نیز باشند.