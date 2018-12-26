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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

واکنش اداره کل هنرهای نمایشی؛

اجرای «هفت شهر عشق» بلامانع است

اجرای «هفت شهر عشق» بلامانع است

پس از اعلام خبر توقیف پروژه نمایشی - موسیقایی «هفت شهر عشق» از سوی روابط عمومی این پروژه، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اطلاعیه ای را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، پس از اعلام خبر توقیف پروژه نمایشی - موسیقایی «هفت شهر عشق» از سوی روابط عمومی این پروژه در روز چهارشنبه پنجم دی ماه، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اطلاعیه ای را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«پیرو خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری ها مبنی بر توقیف نمایش «هفت شهر عشق» که قرار است از فردا در سالن وزارت کشور روی صحنه برود هیچ گونه لغو مجوز و توقیفی از سوی شواری ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی صورت نگرفته است. نمایش «هفت شهر عشق» به کارگردانی محمد عبدی زاده و تهیه کنندگی مرضیه مهدی زاده و علی آقایی مورد بازبینی قرار گرفته است و اجرای این اثر از نظر شواری ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی بلامانع است.

اداره کل هنرهای نمایشی خود را ملزم به حفظ حرمت هنرمندان می داند بنابراین با توجه به هجمه ها و حاشیه سازی های اخیر از همکاران رسانه ای درخواست داریم که نسبت به هرگونه خبر بی استناد و همچنین به کار بردن واژه هایی که بار معنایی منفی برای جامعه محترم هنرمندان دارند دقت لازم را به عمل آورند.»

کد مطلب 4496362
علیرضا سعیدی

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