هزینه بالای هتل «هفت شهر عشق» را متوقف کرد/چهره اینستاگرامی نرسید

منصور سهراب‌پور که به همراه مهدیه مهدی‌زاده و علی آقایی نسب تهیه‌کننده موسیقی نمایش «هفت شهر عشق» بود، درباره دلایل توقف اجرای این اثر در روز یکشنبه ۱۹ اسفند با توجه به اینکه از ۸ اسفند در هتل اسپینانس پالاس تهران به صحنه رفته بود، به خبرنگار مهر گفت: در اصل تهیه‌کنندگان این اثر آقای آقایی‌نسب و خانم مهدی‌زاده هستند که از حدود ۸ ماه پیش کار را تولید و پیش بردند ولی اجرای آن محقق نشد. حدود ۱ ماه پیش این دوستان به من مراجعه کردند و من نیز به‌عنوان یک تهیه‌کننده احساس کردم که باید به همکاران خود کمک کنم البته هیچ‌گونه مشارکتی در نمایش نداشتم و طرف قرارداد هم نبودم. تنها هدفم به اجرا رسیدن موسیقی نمایش «هفت شهر عشق» بود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تمام توان خود را در کنار همکارانم گذاشتم تا کار به اجرا برسد ولی به دلیل مشکلاتی که از قبل برای کار وجود داشت از جمله رقم بالایی که هتل اسپیناس پالاس برای اجرا خواسته بود، تصمیم گرفته شد تا اجرای کار متوقف شود.

سهراب‌پور تأکید کرد: هزینه‌های جاری چنین تولیداتی باید مقرون به صرفه باشد، همچنین باید مکان اجرا به لحاظ فنی و هزینه‌ای متعادل و قیمت بلیت‌ها هم مناسب باشد. ضمن اینکه باید تبلیغات به درستی برای اجرای این چنین آثاری انجام شود که ما برای اجرای موسیقی نمایش «هفت شهر عشق» این پارامترها را نداشتیم.

وی در واکنش به خبرهایی که درباره حضور یکی از چهره‌های اینستاگرامی در اجرای «هفت شهر عشق» منتشرشده بود هم یادآور شد: قرار بود یکی از چهره‌های اینستاگرامی را برای حضور در این نمایش بیاورند، ولی در نهایت از این چهره استفاده نکردیم.

تهیه‌کننده «هفت شهر عشق» در پایان سخنان خود یادآور شد: اگر شرایط مناسبی فراهم شود در برنامه کاری خود تولید و اجرای آثاری اینگونه را مدنظر دارم که با قیمت بلیت پایین، شرایط مناسبی را برای حضور مردم و علاقه‌مندان فراهم کند.