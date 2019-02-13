به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «هفت شهر عشق»، دست اندرکاران پروژه «هفت شهر عشق» پس از حواشی متعددی که برای اجرای این اثر به وجود آمد، از اجرای نهایی این کار در اسفندماه سال جاری به رهبری ارکستر فریدون شهبازیان و کارگردانی محمد حاتمی در تالار «رویال هال» خبر داده اند. پروژه «هفت شهر عشق» که پیش از این قرار بود دی ماه امسال در سالن وزارت کشور روی صحنه برود، از هفتم اسفند ماه و با ترکیب جدیدی از بازیگران روی صحنه می‌رود.

این نمایش موزیکال با تغییراتی در فهرست بازیگران و تغییر کارگردانش در سالن اسپیناس پالاس اجرا خواهد شد و فریدون شهبازیان نیز به همراه یک ارکستر ۸۰ نفره اجرای موسیقی این نمایش را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که ژاله صامتی، سیما تیرانداز، اندیشه فولادوند، نسیم ادبی، شقایق فراهانی، ریحانه پارسا و روزبه بمانی بازیگران «هفت شهر عشق» عشق هستند که «محمد حاتمی» نیز کارگردانی آنرا بر عهده خواهد داشت.

روابط عمومی پروژه «هفت شهر عشق» در بخشی از خبر خود آورده است: «با تغییر تاریخ برگزاری این اجرا و تداخل برنامه‌های برخی بازیگران این نمایش، این برنامه با بازیگرانی جدید پا به صحنه اجرا خواهد گذاشت و اسامی تعدادی دیگر از بازیگران و خوانندگان این نمایش نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد.»

محمدامیریاراحمدی نویسنده، رازمیک اوهانیان رهبر گروه کر، نادر رجب پور طراح حرکت فرم، منصور دانشور آهنگساز، نوید فرح مرزی طراح گریم و اصغر نژاد ایمانی طراح صحنه و لباس، رضا کفایتی از دیگر عوامل این برنامه هستند. ضمن اینکه علی آقایی نسب و مرضیه مهدی زاده نیز تهیه‌کنندگی «هفت شهر عشق» را بر عهده دارند. بلیت فروشی این برنامه نیز از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر پروژه جنجالی «هفت شهر عشق» قرار بود دی ماه سال جاری به کارگردانی محمد عبدی‌زاده و حضور بازیگرانی چون محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، اندیشه فولادوند، ابوالفضل پورعرب، نسیم ادبی، محمد ساربان، افسانه پاکرو، پانته آ بهرام در تالار وزارت کشور و همچنین خوانندگانی چون سالار عقیلی، روزبه نعمت اللهی و روزبه بمانی روی صحنه رفته و تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فریدون شهبازیان نیز در این اجرا به عنوان گروه موسیقی در کنار اثر حضور داشته باشند. البته پس از چندی از سوی گروه اجرایی خبر از توقیف اثر در رسانه‌ها منتشر شد که اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.