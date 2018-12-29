به گزارش خبرنگار مهر، بازه اول ثبت نام برای چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی از ۱۷ آذر ماه آغاز شد و یکشنبه ۲۵ آذر پایان یافت. مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبانی که در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۵ آذر در این آزمون ثبت نام نکرده اند، در نظر گرفته شده است که از امروز شنبه ۸ دی آغاز می شود.

افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۸ دی تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۹۷ همزمان با ویرایش ثبت نام کنند.

افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت و کد پیگیری را دریافت کرده اند ولی موفق به ثبت نام نشده اند می توانند با همان کد پیگیری ثبت نام را انجام دهند.

آزمون کتبی چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی ۹۸ رأس ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.