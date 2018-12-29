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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

مهر گزارش می دهد؛

سکوت سازمان‌های ناظر ورشدمجددنرخ مرغ/قیمت به۱۴هزارو۵۰۰تومان رسید

سکوت سازمان‌های ناظر ورشدمجددنرخ مرغ/قیمت به۱۴هزارو۵۰۰تومان رسید

قیمت مرغ با حدود ۶۵۰ تومان افزایش به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی رسید، این در حالی است که وزارت جهاد قیمت منطقی این کالا را ۱۰هزارتومان و پرورش دهندگان۱۱هزارتومان اعلام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که قیمت مرغ در اواخر هفته گذشته روند نزولی گرفته بود و پیش بینی می شد در هفته جاری نیز همین روند ادامه یابد، نرخ این کالا امروز شنبه 8 دی ماه با افزایش حدود ۶۵۰ تومانی نسبت به روز پنج شنبه گذشته به کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی رسید.

براساس اعلام اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم نیز  در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان،  خرده فروشی مرغ شمال ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان و  قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان است. 

برهمین اساس قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۲۳ هزارتومان و فیله ۲۶ هزار  تومان است. 

براساس این گزارش محمود حجتی، وزیرجهاد کشاورزی هفته گذشته اعلام کرد که قیمت منطقی برای هرکیلوگرم مرغ ۱۰ هزارتومان است، همچنین محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قیمت منطقی برای این کالا ۱۱ هزارتومان است. قیمت فعلی این کالا در بازار ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر از نرخ اعلامی وزارت جهاد است و ورود سازمان های نظارتی برای کنترل نوسانات قیمت این کالا ضروری به نظر می رسد. 

کد مطلب 4497978

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