پاسخ خودروسازی سایپا به یک گزارش/فروش محصولات رنو بر اساس توافق

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی سایپا در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «پیش‌فروش‌های دردسرساز خودروسازان/هشدارهایی که جدی گرفته نشد» جوابیه ای به شرح زیر ارسال کرد.

با سلام و احترام

با عنایت به مطلبی تحت عنوان «پیش‌فروش‌های دردسرساز خودروسازان/هشدارهایی که جدی گرفته نشد» که در خروجی آن خبرگزاری وزین درمورخ ۲ دی ماه سال جاری قرار گرفته است، موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارسال می شود که خواهشمند است در همان ستون منتشر شود.

۱- در بخشی از مطلب منتشر شده اشاره شده است که شرکت رنو هشدارهایی در خصوص تهیه و تامین قطعات مورد نیاز در دور جدید تحریم ها و قبل از انجام پیش فروش به طرف ایرانی داده است در حالیکه شرکت پارس خودرو این موضوع را قویا تکذیب کرده و از آن رسانه انتظار دارد اسناد مستند مربوط به این ادعا را منتشر کند.

۲- در بخشی از مطلب به عدم توجه و هماهنگی مدیران سابق سایپا با رنو پارس در موضوع پیش فروش بیش از ظرفیت محصولات رنو اشاره شده است. این در حالی است که بعد از اعلام خروج یک طرفه آمریکا از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه، هیچ خودرویی از گروه رنو دیگری توسط گروه سایپا پیش فروش نشده و تعهدات موجود مربوط به دوران قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام و حتی ماه ها قبل از اعمال تحریم های صنعت خودرو است.

۳- کارلوس گون مدیرعامل وقت گروه رنو- نیسان در ۲۵ خرداد ماه طی گفت و گویی با خبرگزاری رسمی فرانسه در مجمع سالیانه این شرکت درباره برنامه‌ این شرکت در ایران در شرایط خروج آمریکا از برجام اعلام کرده «این شرکت(رنو)با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های این کشور، از ایران خارج نخواهد شد و رنو برای در امان ماندن از ریسک مجازات آمریکایی (بابت ماندن در ایران و نقض تحریم ها) اقداماتی انجام خواهد داد».(روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۷) این در حالیست که گروه خودروسازی سایپا به گفته مدیرعامل وقت رنو- نیسان استناد نکرده و از مدت ها قبل هیچ محصولی با برند رنو پیش فروش نکرده است.

۴- در جای دیگری از مطلب فوق به دریافت ما به التفاوت قیمت محصولات و تکمیل وجه مشتریان و عدم تحویل خودرو اشاره شده است. در حالی که معاونت فروش گروه با ارسال پیامک به خریدارانی که تکمیل وجه انجام داده اند، ضمن اطلاع رسانی، اعلام داشته همه تکمیل وجه شدگان محصولات رنو در نوبت دریافت خودرو قرار دارند و تا زمان تحویل خودرو علاوه بر دریافت سود مشارکت، جریمه دیرکرد نیز از شرکت خودروساز دریافت خواهند کرد.

۵- این شرکت مجددا اعلام می دارد تمام برنامه های فروش و پیش فروش محصولات خانواده رنو بر اساس برنامه توافق شده تولید در سال جاری بین طرفین ایرانی و فرانسوای بوده است.