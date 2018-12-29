به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا آماده می کند، شامگاه امروز شنبه تمریناتش را در مجموعه اسپایر دوحه پیگیری کرد.

ملی پوشان کشورمان که امکانات مطلوبی برای این اردو در اختیار دارند پس از ورود به زمین به کار با توپ و گرم کردن زیر نظر میک مک درموت پرداختند که کارلوس کی روش کنار زمین نشسته بود و نظاره گر عملکرد ملی پوشان بود.

علیرضا جهانبخش تنها بازیکن تیم ملی است که به صورت انفرادی تمرین کرد. مهاجم تیم ملی به دلیل مصدومیت هنوز نتوانسته شرایط تمرین گروهی را پیدا کند و کادر فنی امیدوار است وی به دیدارهای ایران در جام ملت های آسیا برسد.

دو خبرنگار کنفدراسیون فوتبال آسیا در تمرین تیم ملی حضور داشتند و با امیر عابدزاده صحبت کردند.

برگزاری تمرینات تاکتیکی بخش دیگر برنامه های ملی پوشان در تمرین روز شنبه بود که با حضور کی روش انجام شد و سرمربی تیم ملی نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می کرد.

در بخشی از تمرین کادر فنی برنامه ویژه ای را برای بازیکنان در نظر گرفت. در این بخش توپ هایی متفاوت با توپ فوتبال در اختیار بازیکنان قرار گرفته بود که برای حفظ تعادل و تمرکز باید تمرینات ویژه را انجام می دادند.