اعطای جایزه ملی به واحدهای صنعتی/انتخاب ۳ استارت آپ موفق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین با هدف تشویق و هدایت واحدهای صنعتی و خدماتی کشور در جهت حرکت در مسیر تعالی فعالیتهای لجستیک و زنجیره تأمین، فرهنگسازی و ایجاد درک و آگاهی لازم از اهمیت و ارزشهای نهفته در کارآمدی در لجستیک و زنجیره تامین در بنگاهها و سازمانها، تدوین استاندارد ها و ارتقای کمی و کیفی طرح های حوزه لجستیک و زنجیره تامین، قدردانی و تشویق بنگاهها و تدوین شاخصها و استانداردهای لجستیکی جهت پاسخ گویی به الزامات ملی و بین المللی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار میشود.
این جایزه دارای بخشهای نمایشگاهی، جشنواره استارتاپ، همایش ملی لجستیک و زنجیره تامین و جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین میشود.
تندیسهای بلورین، سمین و زرین،تقدیر نامه و گواهینامه سطوح جوایز این جایزه است. سازمانهایی که به هر یک از سطوح دست یابند میتوانند به مدت ۲ سال از نشان این جایزه در تبلیغات خود استفاده کنند.
در بخش جشنواره استارت اپ این جایزه نیز علاوه بر آنکه ۳ استارتاپ برگزیده انتخاب میشود، امکان معرفی این شرکتهای نوپا برای جذب سرمایه فراهم خواهد شد.
نمایشگاه تخصصی لجستیک و زنجیره تامین در حاشیه مراسم این جایزه برگزار خواهد. در این نمایشگاه از آخرین دستاوردهای لجستیکی نهادها و شرکت های ملی و بین المللی رونمایی خواهد شد. بررسی و انتخاب شرکت ها و نهادهای مذکور توسط کارگروههای مربوط صورت خواهد پذیرفت.
برای برگزیدگان جایزه بستههای حمایتی اعطا میشود. بر این اساس بسته حمایتی طلایی شامل حمایت ۹۰۰ میلیون ریالی، بسته حمایتی نقره ای شامل حمایت مالی ۶۰۰ میلیون ریالی و بسته حمایتی نقرهای شامل حمایت مالی ۴۰۰ میلیون ریالی میشود.
محل برگزاری این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه صنعتی امیرکبیر خواهد بود. به منظور توسعه حوزه لجستیک این دانشگاه اقدام به برگزاری مقطع کارشناسی ارشد لجستیک و زنجیره تأمین و همچنین راهاندازی آزمایشگاهی در این حوزه کرده است علاوه بر آن پایاننامههای مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در خصوص مدلهای تعالی زنجیره تأمین اجرایی شده است.
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